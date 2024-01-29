「ツタロック2024」第四弾出演発表でヤングスキニー

2024年3月23日（土）、24日（日）に幕張メッセ国際展示場にて2DAYS開催される「Vポイント presents ツタロックフェス2024」の第四弾出演者が発表された。

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今回、第4弾として発表された出演アーティストは、ヤングスキニー。3月24日（日）のDAY2に出演する。

なお、本日18時よりファミリーマート先行受付がスタートした。

【2023年のライブ写真はこちら】

＜ライブ情報＞

Vポイント presents ツタロックフェス2024

2024年3月23日（土）24日（日）幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

主催：CCCミュージックラボ（株）/ライブマスターズ（株）

企画：CCCミュージックラボ（株）

制作：ライブマスターズ（株）

運営：（株）ディスクガレージ

特別協賛：CCCMKホールディングス株式会社

チケット価格

1DAYS券各日：11800円（税込）

2DAYS券：22000円（税込）

早期割引2DAYSチケット：19960円（税込）

問い合わせ　info@livemasters.jp

『ツタロックフェス 2024』オフィシャルHP：https://cccmusiclab.com/tsutarock2024　

出演アーティスト：

3月23日(土) DAY1

神はサイコロを振らない / ケプラ / Conton Candy / SKY-HI / This is LAST / TETORA / トンボコープ /

NEE / Vaundy / フレデリック / マルシィ / moon drop / yutori / reGretGirl / 緑黄色社会

…and more!!

3月24日(日) DAY2

ammo / アルステイク / THE ORAL CIGARETTES / クジラ夜の街 / クリープハイプ / Cody・Lee(李) ねぐせ。 /

ハルカミライ / PEOPLE 1 / 04 Limited Sazabys / FOMARE / PEDRO / bokula. / Laura day romance / WurtS

…and more!!。

ツタロックフェス2024 ファミリーマート先行

1月29日（月）18時～2月4日（日）23時59分

https://eplus.jp/tsutarockfes/