4月12日から14日まで神奈川・Kアリーナ横浜で開催されるテレビ朝日主催の音楽イベント「The Performance」の出演アーティスト第2弾が発表された。

「The Performance」はテレビ朝日の開局65周年を記念した音楽フェスティバル。今回の発表では12日と13日に、Mrs. GREEN APPLEとNiziUによる対バンライブが行われることが明らかになった。なお14日にはDa-iCE、EVNNE、FANTASTICS、RIIZE、THE BOYZ、THE JET BOY BANGERZ、TWSほかの出演が決定している。

チケットぴあでは2月4日まで、12日と13日公演のチケットのいち早プレリザーブを受け付けている。Mrs. GREEN APPLEとNiziUのファンクラブでは2月2日12:00より先行予約受付を実施予定。

テレビ朝日開局65周年記念「The Performance」

2024年4月12日(金)神奈川県 Kアリーナ横浜

<出演者>

Mrs. GREEN APPLE / NiziU



2024年4月13日(土)神奈川県 Kアリーナ横浜

<出演者>

Mrs. GREEN APPLE / NiziU



2024年4月14日(日)神奈川県 Kアリーナ横浜

<出演者>

Da-iCE / EVNNE / FANTASTICS / RIIZE / THE BOYZ / THE JET BOY BANGERZ / TWS / and more