芥見下々原作によるTVアニメ「呪術廻戦」第2期「懐玉・玉折」と、サンリオキャラクターズとのコラボアイテムを販売するポップアップストアが、2月17日から3月10日まで東京・池袋PARCO、3月28日から4月7日まで愛知・名古屋PARCOで開催される。

「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ」では、五条悟とシナモロール、夏油傑とルロロマニックなどの組み合わせで描き下ろしイラストが登場。ポップアップストアの会場では、描き下ろしイラストを使用したコラボアイテムが販売されるほか、商品を税込3000円以上購入した人にはステッカーが1枚プレゼントされる。なお池袋での開催を皮切りに、各地を巡回予定だ。

「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ」POP UP STORE

期間:2024年2月17日(土)~3月10日(日)

時間:11:00~21:00

会場:東京都 池袋PARCO 本館B2階



期間:2024年3月28日(木)~2024年4月7日(日)

時間:10:00~21:00

会場:愛知県 名古屋PARCO 東館B1階

(c)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会 (c) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L646580