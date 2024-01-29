ロッテは29日、2024年に開催するスペシャルイベントの日程が決まったと発表した。
来場ゲストやグッズ付きチケットのアイテムなど、それぞれのイベント詳細は決まり次第発表となる。
▼ 2024年スペシャルイベントの日程と概要
・2024 OPENING SERIES MARINES NATION：3月29日~31日の日本ハム戦
・TEAM26 Special DAYS：4月5日~7日のオリックス戦
・GWエンジョイボールパーク：4月27日~29日の楽天戦
・BLACK BLACK：5月17日~19日の日本ハム戦
・から揚げ＆餃子フェス：5月24日~26日のソフトバンク戦
※なお、5月24日はビール半額デーを実施
・日本生命セ・パ交流戦 2024：5月31日~6月2日の阪神戦、6月11日~13日の横浜DeNA戦、6月14日~16日の中日戦（計9試合）
・ALL FOR CHIBA FES：6月28日~30日のオリックス戦、9月6日~8日の東北楽天戦（計6試合）
・BLACK SUMMER WEEK：7月12日~14日のオリックス戦、7月19日~21日の日本ハム戦、7月30日~8月1日の西武戦、8月6日~8日のソフトバンク戦、8月10日~12日のオリックス戦（計15試合）
・マリーンズ夏祭 supported by KONAMI：8月27日~29日の西武戦、8月30日~9月1日のソフトバンク戦（計6試合）