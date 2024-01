FAカップ5回戦の組み合わせ抽選会が28日に行われた。

日本代表MF三笘薫が所属するブライトンは、ウルヴァーハンプトンとのプレミア勢対決が決定した。日本代表MF遠藤航が所属するリヴァプールは、引き分けによる再試合が決まったワトフォードvsサウサンプトンの勝者と対戦。日本代表MF坂元達裕が所属するコヴェントリーは、シェフィールド・ウェンズデイとの再試合に勝利した場合、イングランド6部から快進撃を続けるメイドストーン・ユナイテッドと対戦する。

5回戦は2月28日およびその前後の開催が予定されている。組み合わせは以下の通り。

※()内はリーグレベル

ブラックバーン(2)orレクサム(4) vs ニューカッスル(1)

チェルシー(1)orアストン・ヴィラ(1) vs リーズ(2)orプリマス・アーガイル(2)

ボーンマス(1) vs レスター(2)

リヴァプール(1) vs ワトフォード(2)orサウサンプトン(2)

ブリストル・シティ(2)orノッティンガム・フォレスト(1) vs マンチェスター・ユナイテッド(1)

ウルヴァーハンプトン(1) vs ブライトン(1)

シェフィールド・ウェンズデイ(2)orコヴェントリー(2) vs メイドストーン・ユナイテッド(6)

ルートン・タウン(1) vs マンチェスター・シティ(1)