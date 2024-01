村上春樹「当時のポップソングの世界って、かなりいい加減だったです」“誤訳”だけど、印象に残っている楽曲タイトルは？

小説家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。1月28日(日)の放送は、先月、早稲田大学国際文学館(通称:村上春樹ライブラリー)内のスタジオで実施された公開収録イベント「村上RADIO公開収録~ポップミュージックで英語のお勉強~@The Haruki Murakami Library」の模様をオンエア。村上DJと40年以上交流があり、一緒に翻訳の作業もしてきたという米文学者で翻訳家の柴田元幸さんを迎えて、青春時代に出会ったポップソングを交互に紹介しながら、英語の歌詞やタイトルについて語り合いました。この記事では、柴田さんが選曲したManfred Mann「Semi-Detached, Suburban Mr. James」、村上さんが選曲したRick Nelson「Do You Know What It Means to Miss New Orleans」について語ったパートの内容をお届けします。村上:次は柴田さんの選曲で、マンフレッド・マンの「Semi-Detached, Suburban Mr. James(ミスター・ジェイムスの花嫁さん)」。これタイトル聞いただけだと、なんのことだかわからないですよね。柴田:はい。Semi-Detachedというのは、二世帯住宅のことなんです。Semi-Detached, Suburbanとなると、二世帯住宅の郊外の、となります。そこまで言ったら次に来るのは絶対houseなんです。そこにMr. Jamesと来るのが一種皮肉な、郊外の建売住宅みたいな人間に君はお嫁に行って、僕のことは捨てて……という金色夜叉みたいな歌です。村上:中流階級のちょっと下のほうという感じですか?柴田:この歌のなかでは真ん中くらいですかね。君はそこにいって、洗濯物を干して、犬を散歩させて、夫のためにトーストにバターを塗ってあげて、そういうのが幸せなの? というふうに恨みがましく歌っているんです。村上:次は僕が選んだ曲で、リック・ネルソンの歌う「Do You Know What It Means to Miss New Orleans」。この曲はたしかシングル盤の「ラッキー・スター」のB面に入っていたと記憶しています。中学校のころはお金があまりなかったのでシングル盤しか買えませんでしたけど、これもそのうちのひとつです。邦題が、たしか「ミス・ニューオリンズを知ってるかい?」になっていました。でも正確な翻訳は「ニューオリンズを離れるということがどういうことなのか、あなたにはわかるだろうか?」ということですよね。ちょっと長いですけど。「ミス・ニューオリンズを知ってるかい?」は明らかな誤訳です。当時のポップソングの世界って、かなりいい加減だったんです。とにかく題がついてりゃいいだろう、みたいなものが多かったですね。このレコードの最初の発売元は日本ビクターだったんですけど、発売元が移ってからは、さすがに間違いが正されて、「ニューオリンズの思い出」という妥当なタイトルになっています。でもあんまり面白くない題ですよね。僕の頭の中では今でも「ミス・ニューオリンズを知ってるかい?」というタイトルがしっかり焼き付いちゃっています。柴田:「Do You Know What It Means to Miss New Orleans」という長いタイトルで、What It Means toのあたりはよくわかんないけど、そこを取っちゃうと、Do You Know Miss New Orleansになる。わかるところだけ訳した、という気持ちはすごくよくわかるんだけど。村上:僕も中学生だったから、まだわかんなかったですよね。まあ、いいだろうって感じで付けたんでしょうね。この曲は古い曲でビリー・ホリデイとルイ・アームストロングが素晴らしいデュエットを残しています。<番組概要>番組名:村上RADIO公開収録~ポップミュージックで英語のお勉強~@The Haruki Murakami Library放送日時:1月28日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/