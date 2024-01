日本のアニメ・マンガの創作の秘密に迫る海外向け番組「ANIME MANGA EXPLOSION」で男性アイドルアニメ特集を展開。本日1月28日12時10分よりNHKワールド JAPANにて放送される。

男性アイドルアニメ特集では「アイドリッシュセブン」を紹介し、スタッフが制作過程について語る。さらに「KING OF PRISM」シリーズも取り上げられ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の監督を務めた菱田正和のインタビューが放送される。初回放送後は、同日19時10分、23時10分、1月29日6時10分からの3回放送が行われる。

「ANIME MANGA EXPLOSION」

日時:2024年1月28日(日)12:10~12:40、19:10~19:40、23:10~23:40、1月29日(月)6:10~6:40

放送:NHKワールド JAPAN