乃木坂46賀喜遥香『孤独兄弟』を「今のメンバーで披露するなら誰がやる!?」“バスラ”で見てみたい要チェック曲

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。1月25日(木)の放送では、3月にさいたまスーパーアリーナで開催される『乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE』に向けて、披露されるかもしれない個人的に気になる楽曲を挙げました。そのなかから、『DAY1:2011-2014』の押さえておきたい1曲とその理由を紹介します。賀喜:3月に私たち乃木坂46の誕生日をお祝いする『12th YEAR BIRTHDAY LIVE』、通称"バスラ"が開催されることが決定しました。ありがとうございます!今回のバスラは、3月7日から10日にかけて4日間の開催です。公演ごとに、楽曲をリリースした年代で区切られていまして……! DAY1は2011年から2014年にリリースした楽曲、DAY2は2015年から2017年にリリースした楽曲で、DAY3は2018年から2020年にリリースした楽曲、DAY4は2021年から2024年にリリースした楽曲から、厳選して披露します! 初日から最終日にかけて、乃木坂46の歴史をたどる構成でライブをお届けします。今回は、1期生さん、2期生さんの先輩方が卒業してから初めてのバスラです。3、4、5期生の新体制でのバスラは初めてなので、私たちもどうなるんだろう……? っていうか(笑)。それこそ、Day1、Day2なんて全員まだいませんっていうか、まだ乃木坂に加入していないときの曲をやることになるので、ちょっと正直ドキドキです(笑)。でも、みんなで団結して頑張りたいなと今から思っています! (今回は)私が個人的に好きな曲を厳選します!賀喜:(楽曲を聴きながら)イントロからいい! テンション上がる! 2014年4月2日にリリースした乃木坂46、8枚目シングル「気づいたら片想い」のカップリング曲です!どうして、この曲を押さえてほしいのかと言いますと……単純に私がすごく好きな曲! 白石麻衣さんと橋本奈々未さんの曲なんですけど、お二人とも私が加入前からすごく好きだった、プラス、もう卒業されていらっしゃらないので……。今のメンバーで披露するってなったときに、誰がやるんだろう? っていうワクワクが一番強い曲だなって思ったんです。去年のバスラの5期生ちゃんのライブだったら、井上和ちゃんと菅原咲月ちゃんの同期コンビでこの曲をやっていたり。私と同期の金川紗耶ちゃんでやったこともあって、思い出深い曲なんですよ~!今年、もしやるってなったら誰だろう? ってちょっと考えてみたんですけど……3期生の梅澤美波さんと(久保)史緒里ちゃん、この2人がいいなって思いました! よく2人で乃木坂をまとめてくれるんです。引っ張ってくれるし、すっごくしっかりしてるし、頼もしい先輩だから、「見たい」って思っちゃいました(笑)。「今のメンバーでこの曲をやるとしたら誰だろう」って考えるのいいですよね。私もファンだったから、ファンならではの妄想が広がる(笑)。このバスラがあるっていうだけで、楽しみを込めちゃいました! 「孤独兄弟」やったらいいな~、お願いします! スタッフさん聞いてないかな?(笑)。このほかに、『DAY2:2015-2017』の年代では「不眠症」(2017年)、『DAY3:2018-2020』では「日常」(2018年)、『DAY4:2021-2024』では「17分間」(2022年)を選曲。なお、あくまでも"個人的に好きな曲"ということで、「披露しなくても怒らないでください!」と話していました。