アイナ・ジ・エンドとアオイヤマダが対談 MV撮影では「なんの相談もしてなかったけど呼吸が合う」

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。1月23日(火)の放送に、ダンサー・表現者のアオイヤマダさんがゲスト出演。2人の関係性や、交流が深まったきっかけなどを語りました。アイナ:いつぶりに会うかな? 私たち。アオイ:年末? 年末に、アイナっちのライブに出させていただきました!アイナ:CDJです!アオイ:そうです!アオイ:アイナっちって、すごく遠い存在のように思えるのに、悩みを聞いてくれたりさ。聞いてるうちに、その人のいいところとか細かいところをキャッチして褒めてくれるから、嬉しいんですよね。アイナ:え~~!アオイ:聞いてても「あ、なんか自分って案外悪いところだけじゃないかも」っていうか、「そっか、ここも褒められる部分なのか」って思って。なんか前向きになれるっていうか。アイナ:嬉しい~、ありがとう。アオイ:だって、初めてアイナっちが家に来てくれたときに、みそ汁を作ってるだけですっごく褒めてくれて(笑)。アイナ:めっちゃおいしいねんて! 私みそ汁を作るのがすごい下手だったんで、真似しようと思ってアオイちゃんに聞いたもんね。「どれくらい味噌を入れたらいいのか」ってね。アオイ:そう!アイナ:「ちょっとしょっぱいと思うくらい入れたらいいよ」って言われたじゃん? あと「拳1個分くらい」って言ってたから、毎日拳と味噌を比べて入れてるよ(笑)。アオイ:(笑)。こうやって、自分のできないところとかもちゃんと言うじゃん? 人の前で。私って、結構プライドが高いというか……自分ができないことを人前で言うとかあんまできないタイプだったから、「あ、言っていいんだ!」って。で、相手がアドバイスくれたり、助けてくれたりするじゃん?アイナ:あ~。アオイ:そうすることによって、自分がどんどんレベルアップしていくというか、更新されてくんだな、っていうのを、アイナっちと会って実感したかな。アイナ:ありがとう~。こうやって言われると……生きてるのいいですね。アオイ:いいですよね(笑)。アイナ:この人、すごいんです。アオイヤマダ先生は、なんと『東京2020オリンピック 閉会式』で、ソロパフォーマンスをされております! そして、Netflixシリーズ『First Love 初恋』に出演していたり、ダムタイプ『2020』に出演していたり。現在公開中のヴィム・ヴェンダース監督の映画『PERFECT DAYS』にも出演しております! DISH//の「ありのまんまが愛しい君へ」のMV、夏木マリさんのMVにも出演されています。私がいいなーと思ったのは、TK(from 凛として時雨)さんの曲(「As long as I love (with 稲葉浩志)」)に高村月さんと一緒に踊ってるMVがあって。あれのアオイちゃんがすごい好きでしたね。アオイ:いや~嬉しい! アイナさんの「Red:birthmark」も出させていただいて。アイナ:そう! あれは思い出がありすぎますね~(笑)。アオイ:ありすぎる! あれがきっかけで、アイナっちともすごいしゃべるようになったというか……。アイナ:うん。アオイ:撮影の当日さ、何にも打ち合わせとかしないで「はい行きます! よーいスタート!」で音楽が鳴って。2人で踊ったときに、なんの相談もしてなかったけど、呼吸が合うっていうか。何にも手当たらないし、たぶんアイナっちが私を見てくれて……なんか、犬と遊んでる感覚みたいな(笑)。アイナ:(笑)。アオイ:たぶん、犬がこっち向いたら手をこっちにやって、ちょっと走りすぎたら引っ張ってくれて……みたいなさ。アイナ:お互いにやってるイメージあるな(笑)。アオイちゃんも結構さ、後ろにも目ありそうだよね?アオイ:あ~でも、後ろ意識してるかもしれない。アイナ:あの日の一番の衝撃かな。「あ、この人今、私が右行ってることわかってやってるんだ」とか思いながらやってた。アオイ:うんうん、なんかそんな感じだったよね、2人で。アイナ:それをきっかけに、いろいろやらせていただいたんですけど。なんと! 2人でロンドンも行きましたね。アオイ:はい! うわー懐かしいね、もう。アイナ:そんなアオイヤマダ先生が、2週にわたって授業を届けてくださいます!この日の放送では、アオイヤマダさんが現在の活動に至るまでの話を聞いていきました。次回、1月30日の放送では「ダンス対談」をお届けします。★1/29mon-2/2fri SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/