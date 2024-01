渡部秀の「2024年の運勢」は？『的中王』で話題の占い師・虹蝶が占う！ 2024年は今までと違うジャンルのオファーがありそう!?

「仮面ライダーオーズ」「科捜研の女」などの作品で人気を集める俳優・渡部秀(わたなべ しゅう)がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの音声配信プラットフォームAuDee(オーディー)の番組「渡部秀 Shoot The Moon」(隔週金曜22:00配信)。大のラジオファンでもある渡部が自身の趣味の世界を語ったり、多彩なゲストとのトークを繰り広げる番組です。2023年12月26日(火)の配信では、さまざまなメディアで活躍中の占い師・虹蝶さん(東京池袋占い館セレーネ所属)がゲスト出演。渡部の「2024年の運勢」や「ラッキースポット」などについて占ってもらいました。お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんがMCをつとめるバラエティ番組「THE的中王」(中京テレビ)で3年連続優勝の実績を誇り、注目を集めている占い師・虹蝶さん。現在、「今週の占い」や「リスナー占い」をお届けするAuDeeの番組「虹蝶の占い茶寮」を配信中です(毎週月曜・朝9時配信)。そんなAuDeeの年末年始キャンペーンでは、虹蝶さんが他番組のパーソナリティを占う特別企画を実施。公開中の特設サイトでは、みなさんの生まれ月ごと(干支月別)の「2024年の運勢」を見ることができます。星占いによると、渡部は段取りがよく、組み立てが上手なタイプ。2024年は、これまでの価値観を大きく揺るがすような仕事との出会いがあるかもしれないとのこと。虹蝶さんは「今までと違うジャンルや、自分では思いがけないところから評価され、(あらたな)オファーがあるようです。刺激があって自信もつく1年になりそうです」と解説。続けて「将来的には“書き物”にも縁がありそうです。そのきっかけやヒントが2024年に訪れるかもしれないので、交友関係を大事にアンテナを張っておくといいと思いますよ」とアドバイスを贈ります。“直感”が冴えている渡部にとって、「緑の多い神社」はラッキースポットとのこと。虹蝶さんは「(緑の多い神社を訪れると)ふとアイデアが湧いてくるなど、渡部さんの運気が上がるスポットになります。よろしければ参考にしてみてください」と話していました。占い結果に渡部は「すごく良い年になりそうな気がしますね! 段取りのうまさには定評があります。予想外のところからのオファーがあるということなので、挑戦していけたらと思っております」と笑顔。また、“書き物にも縁がある”という占い結果については、別の占い師からも同じことを言われたことがあるとのこと。渡部は「言葉を使う仕事が得意だと言われたので、自信が持てますね。そして、緑の多い神社……心当たりのある神社がいくつかあるので、自分のなかでアンテナを張り、積極的に行ってみたいと思います。ありがとうございます!」と話していました。----------------------------------------------------音声版「渡部秀 Shoot The Moon」----------------------------------------------------<番組情報>番組名:渡部秀 Shoot The Moon配信日時:隔週金曜 22:00配信パーソナリティ:渡部秀番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/100000112