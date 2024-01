パリ発の新星SSWギャビ・アルトマン、5曲入りデジタルEP配信スタート

パリ出身のシンガーソングライター、ギャビ・アルトマンが、5曲入りデジタルEP『リトル・ソング・ラインズ』を1月26日にリリースした。

2024年1月10日(水)と11日(木)にブルーノート東京での初来日公演を終えたばかりのギャビ・アルトマン。デジタルEP『リトル・ソングラインズ』は2023年1月13日発売されたデビュー盤『ギャビ・アルトマン』の世界発売から1年を経てリリースされた最新作。 未発表音源2曲と、これまでリリースされた2曲のヴァージョン違いに既発曲1曲の合計5曲で構成されている。未発表2曲のうち1曲は1月12日に先行シングルとして配信されたギャビ書き下ろし「Nowhere to Hide」、もう1曲はメキシコ/アメリカのシンガーソングライターのラサ・デ・セラ(Lhasa de Sela 1972-2010)による「Is Anything Wrong」の美しいカバー。ラサ・デ・セラはギャビに音楽的な影響を与えた大事なアーティストだという。

また先日のライヴでも演奏され、流れるようなメロディラインが爽やかに響く人気曲「Mille Rivages (幾千もの浜辺)」と「Always Seem to Get Things Wrong (オールウェイズ・シーム・トゥ・ゲット・シングス・ロング*EP収録」のアコースティック・ヴァージョン2曲を収録し、ギャビのソロ・パフォーマンス~歌~ギターをよりインティメイトな雰囲気の中で楽しめる内容になっている。5曲目「愛なんてわからない」は、アラブ語で歌われるスーダンの伝統的なプロテスト・ソングを一部ミックスしたギャビにとって思い入れの深いナンバーで、これはデビュー・アルバムに収録されているものと同音源となっている。

歌と物語の本質を最もシンプルかつライブ感たっぷりに収めたこの最新EPのタイトル『リトル・ソング・ラインズ』は、アボリジニのソングラインズ=歌が精神世界の守護神として機能するシステムにインスパイアされてつけられている。

<リリース情報>

ギャビ・アルトマン

最新デジタルEP『リトル・ソングラインズ』

https://sonymusicjapan.lnk.to/GabiHartmann_LittleSongLines

=収録曲=

1. Is Anything Wrong イズ・エニシング・ロング(ラサ・デ・セラのカバー)

2. Nowhere to Hide ノーウェア・トゥ・ハイド *1/12より配信中

3. Mille Rivages 幾千もの浜辺~アコースティック・ヴァ―ジョン

4. Always Seem to Get Things Wrong オールウェイズ・シーム・トゥ・ゲット・シングス・ロング~アコースティック・ヴァージョン

5. LAmour Incompris +Azza Fi Hawak 愛なんてわからない *デビュー盤収録の既発音源

特設サイト https://www.110107.com/gabi