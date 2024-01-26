韓国のサックス奏者キム・オキ、初のジャパンツアー開催決定

コリアン・ジャズシーンで活躍するサックス奏者キム・オキが初のジャパンツアーを開催することを発表した。
東京は渋谷WWWを皮切りに、長野上田は映画館、金沢は庭園、京都は能舞台、尾道はお寺という特別な舞台で5つの都市でライブを行う。今回は、キム・オキ・サターンバラード名義となり、チン・スヨン（Piano）、チョン・スミン（Bass）を迎えたトリオ編成でのスペシャルセットでの来日となる。スピリチュアル・ジャズ、モダン・クラシカル、ポスト・アンビエント、ヒップホップ、ソウルまでクロスオーバーしたオルタナティブ・ジャズを美しく情緒あふれる町とロケーションの中で演奏する。
各地のゲストアクトには、折坂悠太、角銅真実、maya ongaku、Shhhhhが出演。京都と尾道は後日発表となる。
＜ライブ情報＞
JAPAN TOUR 2024
東京公演
2024年3月18日（月）SHIBUYA WWW
出演：KIM OKI SATURN BALLAD
Guest Act：maya ongaku / Shhhhh
長野・上田公演
2024年3月20日（水・祝）上田映劇
出演：
KIM OKI SATURN BALLAD
Guest Act：角銅真実
石川・金沢公演
2024年3月21日（木）辻家庭園
出演：
KIM OKI SATURN BALLAD
Guest Act：折坂悠太
京都公演
2024年3月22日（金）河村能舞台
出演：KIM OKI SATURN BALLAD
Guest Act：To be announced…
尾道公演
2024年3月24日（日）浄泉寺
出演：KIM OKI SATURN BALLAD
Guest Act：To be announced…
主催：BAYON PRODUCTION
企画/制作：BAYON PRODUCTION / COW AND MOUSE / SHIBUYA WWW