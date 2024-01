ピアノ発表会の前に指を骨折「心が折れかけていた」12歳に届ける“前を向ける言葉”

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月25日(木)は、「遠い」をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代のリスナーと電話をつなぎ“手を伸ばしてもなかなか届かないもの”について聞きました。そのなかから、12歳の女性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜の授業は「遠い」。距離が遠い、目標までが遠い、心が遠い……今日は、生徒(リスナー)のキミが“遠い”と思っていることを教えてもらおうと思います。ケガから復活するまでが遠いと感じています。先週、左手の中指を骨折してしまいました。2月25日にピアノの発表会があるので、そこに間に合うかどうか不安です。こもり校長:どうやって骨折しちゃったの……?リスナー:水泳を習っているんですけど、泳いでいるときに人とぶつかって……。最初は突き指かと思ったんですけど、病院に行ったら全治4週間の剥離骨折と言われました。COCO教頭:そうかあ……。こもり校長:(先週ケガして全治4週間ということは)ピアノ発表会までに治るかどうか……ぐらいで本番が来ちゃうんだね。リスナー:はい。こもり校長:今はギブスとかしているのかな? 練習はどうしているの?リスナー:ギブスをしているので、右手と左手の位置だけ確認している感じです。こもり校長:でも、それだけでは不安じゃない?リスナー:はい、めっちゃ不安です。COCO教頭:うん……。こもり校長:でも……もし事前にギブスがはずせたとしても、そこから練習し直すとなると焦りもあるんじゃない? 感覚も変わっちゃっているだろうし。リスナー:はい、焦ります。COCO教頭:動かしてないからね。こもり校長:ちなみに、何の曲を弾くか決まっているの?リスナー:「子犬(小犬)のワルツ」と、(Official髭男dism)の「Subtitle」です。COCO教頭:2曲弾くんだ!こもり校長:そうか~……じゃあ、けっこうな練習量だったよね。いつごろから練習していたの?リスナー:去年の7月くらいからです。COCO教頭:半年ぐらいか。毎日練習していたの?リスナー:はい、毎日していました。こもり校長:そうか、それは悔しいね。リスナー:悔しいです。こもり校長:今は、本番に向けて心が折れている感じもあるの?リスナー:はい……。こもり校長:そうだよね、現実的に練習できない状況があるから、「こうしたほうがいいよ」というのは、なかなか言えないけど……友達とかには話せているの?リスナー:はい、友達には話しています。こもり校長:校長先生は、いままで練習してきたことが台無しになったり、「心折れたな」と思うときは、なるべく友達に話を聞いてもらうようにしているの。「こういうことがあってつらいんだよね」「けっこう落ち込んでいるんだよな」という話をしていると、いつしかそれが笑い話になる瞬間が来るの。「まぁ、これだけ落ち込んでいても仕方ないか。頑張るか」って自分の心が前向きになるまで友達に話を聞いてもらう、というのはたまにやるよ。COCO教頭:うん。こもり校長:もし、周りに話を聞いてくれる子がいるんだとしたら……相手に背負わせすぎるのもあれだけど、「ちょっとしんどいんだよね」って。お母さん、お父さんにでもいいと思うよ。口に出していくのが、いい気がするけどね。リスナー:はい。こもり校長:発表会に「出ない」という選択肢はないんでしょ?リスナー:はい、頑張ってきたので。COCO教頭:うんうん。今、とても不安だと思うんだけど……教頭は、こういう悔しい、悲しい出来事があると、「物事が起こるには理由がある」と思うようにしているのね。何かあったときには、「もしかしたら、もっとひどいケガだったかもしれない」とも思うようにしていて。リスナー:たしかに。COCO教頭:だから、2月25日にできる限りの全力を出せたら、「これでよかった」と思うようにしたらいいと思う。全力を出し切ってほしいと思うよ。リスナー:はい!こもり校長:今の話を聞いてみてどう?リスナー:心が折れかけていたけど、頑張って発表会で全力を出し切りたいと思います!こもり校長:今できる最大限のことを信じて、本番も頑張ってね。応援してるからね!リスナー:頑張ります。ありがとうございます!このほかには……・「家から学校までの距離が遠いです。毎朝4時半ごろに起きて、片道2時間かけて登校しています。北海道なので雪はすごいし、学校の勧めもあって、席は空いているのに立ったままで単語を覚えています」という17歳・「受験したい志望校と、親友との距離が遠いです。僕は志望校が安全圏ではないのに、親友は最難関校にも入れそうで、自分を卑下してしまいつらいです」という15歳・「好きな先輩との距離が遠いです。小学校からの知り合いだけど、中学ではそんなに話せなくなりました。先輩はもうすぐ卒業だし会えなくなるので、付き合いたいです」という14歳と電話をつなぎました。★1/29mon-2/2fri SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/