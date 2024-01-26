RADWIMPSのアジアツアー「RADWIMPS WORLD TOUR 2024 "The way you yawn, and the outcry of Peace"［Asia］」が4月から5月にかけて開催されることが決定した。
3月にメキシコ、ブラジル、チリを回る中南米ツアーを行うRADWIMPS。彼らのアジアツアーは東京・国立代々木競技場第一体育館と神奈川・ぴあアリーナMMを含む日本での4公演と、フィリピン、香港、シンガポール、台湾、タイ、韓国での6公演で構成される。
RADWIMPSの有料会員制Webサービス「ボクンチ」ではチケットの先行抽選受付が本日スタートした。
RADWIMPS WORLD TOUR 2024 "The way you yawn, and the outcry of Peace"［Latin America］
2024年3月15日（金）メキシコ メキシコシティ Pepsi Center WTC
2024年3月17日（日）メキシコ モンテレイ Auditorio Citibanamex
2024年3月21日（木）ブラジル サンパウロ Terra SP
2024年3月24日（日）チリ サンティアゴ Caupolican Theatre
RADWIMPS WORLD TOUR 2024 "The way you yawn, and the outcry of Peace"［Asia］
2024年4月6日（土）東京都 国立代々木競技場第一体育館
2024年4月7日（日）東京都 国立代々木競技場第一体育館
2024年4月13日（土）神奈川県 ぴあアリーナMM
2024年4月14日（日）神奈川県 ぴあアリーナMM
2024年5月1日（水）フィリピン マニラ Smart Araneta Coliseum
2024年5月7日（火）香港 AsiaWorld-Expo Hall 10
2024年5月11日（土）シンガポール Singapore Expo
2024年5月15日（水）台湾 台北 Taipei Music Center
2024年5月23日（木）タイ バンコク UOB LIVE
2024年5月25日（土）韓国 ソウル SK Olympic Handball Gymnasium