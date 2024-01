RADWIMPSのアジアツアー「RADWIMPS WORLD TOUR 2024 "The way you yawn, and the outcry of Peace"[Asia]」が4月から5月にかけて開催されることが決定した。

3月にメキシコ、ブラジル、チリを回る中南米ツアーを行うRADWIMPS。彼らのアジアツアーは東京・国立代々木競技場第一体育館と神奈川・ぴあアリーナMMを含む日本での4公演と、フィリピン、香港、シンガポール、台湾、タイ、韓国での6公演で構成される。

RADWIMPSの有料会員制Webサービス「ボクンチ」ではチケットの先行抽選受付が本日スタートした。

RADWIMPS WORLD TOUR 2024 "The way you yawn, and the outcry of Peace"[Latin America]

2024年3月15日(金)メキシコ メキシコシティ Pepsi Center WTC

2024年3月17日(日)メキシコ モンテレイ Auditorio Citibanamex

2024年3月21日(木)ブラジル サンパウロ Terra SP

2024年3月24日(日)チリ サンティアゴ Caupolican Theatre

RADWIMPS WORLD TOUR 2024 "The way you yawn, and the outcry of Peace"[Asia]

2024年4月6日(土)東京都 国立代々木競技場第一体育館

2024年4月7日(日)東京都 国立代々木競技場第一体育館

2024年4月13日(土)神奈川県 ぴあアリーナMM

2024年4月14日(日)神奈川県 ぴあアリーナMM

2024年5月1日(水)フィリピン マニラ Smart Araneta Coliseum

2024年5月7日(火)香港 AsiaWorld-Expo Hall 10

2024年5月11日(土)シンガポール Singapore Expo

2024年5月15日(水)台湾 台北 Taipei Music Center

2024年5月23日(木)タイ バンコク UOB LIVE

2024年5月25日(土)韓国 ソウル SK Olympic Handball Gymnasium