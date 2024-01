3月に開催されるアメリカのパンクバンド・NOFXの来日ツアー「NOFX THE FINAL JAPAN TOUR」にHi-STANDARDが出演する。

最後の日本ツアーとして3月13日に愛知・DIAMOND HALL、14日に大阪・Zepp Osaka Bayside、15日に神奈川・Yokohama Bay Hallの3会場を巡るNOFX。Hi-STANDARDは全公演のゲストアクトを務める。イープラスでは1月28日23:59までチケットの先行予約を受け付けている。

またHi-STANDARDは3月16、17日に千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールで行われるフェス「PUNKSPRING 2024」に出演することも決定。彼らはNOFX、The Damned、The Vandalsが出演する3月17日のステージに立つ。チケットはイープラスにて2月2日18:00まで先行販売中。

NOFX THE FINAL JAPAN TOUR

2024年3月13日(水)愛知県 DIAMOND HALL

2024年3月14日(木)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2024年3月15日(金)神奈川県 Yokohama Bay Hall

<出演者>

NOFX / Hi-STANDARD(ゲストアクト)

PUNKSPRING 2024

2024年3月16日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

Sum 41 / Zebrahead / Suicidal Tendencies / Neck Deep / and more



2024年3月17日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

NOFX / Hi-STANDARD / The Damned / The Vandals / and more