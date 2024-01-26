ソフトバンクは26日、春季キャンプメンバーを発表した。

A組では西武からFA宣言して加入した山川穂高、巨人からトレードで加入したアダム・ウォーカーなどがスタート。

ドラフト1位の前田悠伍、育成選手の鍬原拓也などがB組スタートとなった。

▼ A組

【投手】

C.スチュワート Jr、津森宥紀、又吉克樹、東浜巨、有原航平、武田翔太、和田毅、大津亮介、石川柊太、L.モイネロ、尾形崇斗、杉山一樹、大関友久、藤井皓哉、松本晴、板東湧梧、R.オスナ、長谷川威展、D.ヘルナンデス、松本裕樹、笠谷俊介、木村光、中村亮太

【捕手】

甲斐拓也、谷川原健太、海野隆司、渡邉陸

【内野手】

川瀬晃、今宮健太、中村晃、牧原大成、栗原陵矢、山川穂高、井上朋也、野村勇、仲田慶介

【外野手】

近藤健介、柳田悠岐、周東佑京、A.ウォーカー、柳町達、緒方理貢、川村友斗

▼B組

【投手】

風間球打、岩井俊介、村田賢一、前田悠伍、大山凌、田上奏大、佐藤宏樹、古川侑利、A.アルメンタ、大竹風雅、三浦瑞樹、M.フェリックス、村上舜、小林珠維、前田純、渡邊佑樹、鍬原拓也

【捕手】

嶺井博希、牧原巧汰、吉田賢吾、石塚綜一郎

【内野手】

三森大貴、廣瀬隆太、イヒネイツア、川原田純平、リチャード、野村大樹、藤野恵音、山下恭吾

【外野手】

正木智也、大泉周也、佐藤直樹

※変更になる場合あり