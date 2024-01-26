◆ 3月8日に組み合わせ抽選会
3月18日に開幕する『第96回記念選抜高等学校野球大会』の選考委員会が26日に行われ、出場する全32チームが発表された。
21世紀枠は別海（北海道）、田辺（和歌山）の2校が選出。
星稜（石川）が明治神宮大会で優勝したことで1枠増えた北信越からは、星稜（石川）、敦賀気比（福井）、日本航空石川（石川）の3校が出場する。
今後は3月8日に組み合わせ抽選会が行われ、同18日に開幕。順調に試合が消化されれば、同31日（火）に決勝戦が行われる。
発表された出場チームと補欠校の一覧は以下の通り。
◆ 春のセンバツ出場チーム
＜21世紀枠・2＞
別海（北海道）
田辺（和歌山）
＝＝補欠校＝＝
鶴丸（鹿児島）
仙台一（宮城）
＜北海道・1＞
北海（北海道）
＝＝補欠校＝＝
東海大札幌（北海道）
＜東北・3＞
青森山田（青森）
八戸学院光星（青森）
学法石川（福島）
＝＝補欠校＝＝
一関学院（岩手）
鶴岡東高（山形）
＜関東・東京・6＞
作新学院（栃木）
山梨学院（山梨）
健大高崎（群馬）
常総学院（茨城）
中央学院（千葉）
関東第一（東京）
＝＝補欠校＝＝
桐光学園（神奈川）
花咲徳栄（埼玉）
創価（東京）
＜東海・3＞
豊川（愛知）
宇治山田商（三重）
愛工大名電（愛知）
＝＝補欠校＝＝
藤枝明誠（静岡）
県立岐阜商（岐阜）
＜北信越・3（神宮大会枠を含む）＞
星稜（石川）
敦賀気比（福井）
日本航空石川（石川）
＝＝補欠校＝＝
北陸（福井）
帝京長岡（新潟）
＜近畿・6＞
大阪桐蔭（大阪）
京都外大西（京都）
京都国際（京都）
耐久（和歌山）
報徳学園（兵庫）
近江（滋賀）
＝＝補欠校＝＝
履正社（大阪）
須磨翔風（兵庫）
＜中国・2＞
広陵（広島）
創志学園（岡山）
＝＝補欠校＝＝
宇部鴻城（山口）
高川学園（山口）
＜四国・2＞
高知（高知）
阿南光（徳島）
＝＝補欠校＝＝
鳴門（徳島）
明徳義塾（高知）
＜九州・4＞
熊本国府（熊本）
明豊（大分）
神村学園（鹿児島）
東海大福岡（福岡）
＝＝補欠校＝＝
大分舞鶴（大分）
延岡学園（宮崎）