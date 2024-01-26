甲子園球場

　3月18日に開幕する『第96回記念選抜高等学校野球大会』の発表が現在行われた。

◆ 春のセンバツ出場チーム

＜21世紀枠・2＞

別海（北海道）

田辺（和歌山）

＝＝補欠校＝＝

鶴丸（鹿児島）

仙台一（宮城）

＜北海道・1＞

北海（北海道）

＝＝補欠校＝＝

東海大札幌（北海道）

＜東北・3＞

青森山田（青森）

八戸学院光星（青森）

学法石川（福島）

＝＝補欠校＝＝

一関学院（岩手）

鶴岡東高（山形）

＜関東・東京・6＞

作新学院（栃木）

山梨学院（山梨）

健大高崎（群馬）

常総学院（茨城）

中央学院（千葉）

関東第一（東京）

＝＝補欠校＝＝

桐光学園（神奈川）

花咲徳栄（埼玉）

創価（東京）

＜東海・3＞

豊川（愛知）

宇治山田商（三重）

愛工大名電（愛知）

＝＝補欠校＝＝

藤枝明誠（静岡）

県立岐阜商（岐阜）

＜北信越・3（神宮大会枠を含む）＞

星稜（石川）

敦賀気比（福井）

日本航空石川（石川）

＝＝補欠校＝＝

北陸（福井）

帝京長岡（新潟）

＜近畿・6＞

大阪桐蔭（大阪）

京都外大西（京都）

京都国際（京都）

耐久（和歌山）

報徳学園（兵庫）

近江（滋賀）

＝＝補欠校＝＝

履正社（大阪）

須磨翔風（兵庫）

＜中国・2＞

広陵（広島）

創志学園（岡山）

＝＝補欠校＝＝

宇部鴻城（山口）

高川学園（山口）

＜四国・2＞

高知（高知）

阿南光（徳島）

＝＝補欠校＝＝

鳴門（徳島）

明徳義塾（高知）

＜九州・4＞

熊本国府（熊本）

明豊（大分）

神村学園（鹿児島）

東海大福岡（福岡）

＝＝補欠校＝＝

大分舞鶴（大分）

延岡学園（宮崎）