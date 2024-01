士郎正宗原作によるアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man」の上映会とトークショーが、作中で“笑い男”がテレビ生中継現場に姿を現した日付である2024年2月3日に、東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で行われる。

2002年4月に放送開始され、昨年20周年を迎えた「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」。上映される「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man」は、TVシリーズ全26話を“笑い男事件”を中心に新作カットや新規アフレコを追加した総集編OVA作品で、2005年に制作された。2024年に起きたセラノ・ゲノミクス社の社長アーネスト・瀬良野の誘拐に端を発するマイクロマシンメーカー社長誘拐身代金要求企業テロ事件、通称“笑い男事件”。未解決のまま6年が過ぎていたある日、公安9課トグサの元に“笑い男事件”を追っている刑事・山口から「すぐに会いたい」との連絡が入る。しかし連絡後すぐに山口は事故死。それから数日後、インターセプター不正疑惑に関する警察の会見中継中、“笑い男”からの犯行予告が入り……。

トークショーには同作で監督を務めた神山健治、SF・文芸評論家の藤田直哉氏が登壇予定。チケットは本日1月26日18時より劇場公式サイトで販売される。また「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man」を、バンダイナムコフィルムワークスのYouTube公式チャンネル・EMOTION Label Channelおよび、講談社が運営するフル☆アニメTVにて無料配信。作品設定上の“笑い男事件”発生日とされる2月1日より3日間限定で見ることができる。

「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man」上映&トークショー

日時:2024年2月3日(土)16:00~(上映後トークショー実施)

会場:東京都 ヒューマントラストシネマ渋谷

登壇者:神山健治(監督)、藤田直哉(SF・文芸評論家)

料金:3000円

(c)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会