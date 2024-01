坂本真綾のニューシングル「抱きしめて」が4月3日にリリースされることが決定。シングルのジャケットデザイン、ミュージックビデオショートバージョンも公開された。

「抱きしめて」は現在放送中のWOWOWオリジナルアニメ「火狩りの王」第2シーズンのエンディングテーマで、大江千里が作詞作曲を手がけたバラード。カップリングには坂本が作詞を、SIRAが作曲を、山本隆二が編曲を手がけたジャジーな新曲「Once upon a time」が収録される。さらに1月2日に行われた「坂本真綾 LIVE TOUR 2023『記憶の図書館』」東京・東京ガーデンシアター公演より「抱きしめて」のアコースティックアレンジのライブ音源も収められる。シングルの初回限定盤はこの東京公演のライブ映像14曲を収録したBlu-ray付き。

ミュージックビデオの監督は近年の坂本のMVを数多く手がけている山口保幸。「抱きしめて」のライブ映像をベースに、東京の朝の光景が重ねられている。シングル発売日の4月3日にはフルサイズバージョンが公開される。

坂本真綾「抱きしめて」収録内容

CD

01. 抱きしめて[作詞・作曲:大江千里 / 編曲:河野伸]

02. Once upon a time[作詞・坂本真綾 / 作曲:SIRA / 編曲:山本隆二」

03. 抱きしめて-Live 2024 Ver.-[編曲・ピアノ演奏:扇谷研人]

※ほかカラオケ2曲収録

初回限定盤Blu-ray

01. 記憶の図書館~Introduction

02. ないものねだり

03. こんな日が来るなんて

04. MC1

05. discord

06. タイムトラベラー

07. 空中庭園

08. 体温

09. 一度きりでいい

10. 鏡の中で

11. Anything you wanna be

12. MC2

13. Crosswalk

14. トロイメライ

15. Private Sky

16. マジックナンバー

17. MC3

18. 菫