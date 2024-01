韓国発も！景井ひなが考える「2024年個人的にバズりそうなトレンドワード 」3選

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。1月22日(月)の放送では、2024年にバズりそうなトレンドワードを3つ発表しました。景井:そのまま毛糸で作ったリボンなんですけど、いろんな解釈があると思うのでインスタで調べてください! Googleとかではなくインスタで!こちらは韓国で流行っていますね。バレエのファッションが韓国で流行っているんですけど、日本でも若干来てて。毛糸リボンもそのついでで韓国から一緒に流れてきているんじゃないかな、っていう。毛糸リボンは……髪の毛だったり帽子だったりマフラーだったり、ワンポイントでバッグに付けたりします。最近は、リボンがたくさん付いているビーニー帽も流行っていると思うので、そこからもリボンがどんどん、どんどん出てくるんじゃないかなと思っています!毛糸で作られたリボンがすごく柔らかくて、カジュアルなストリートファッションに、そういう毛糸で作られたリボンを髪の毛に付けたりすると、ガーリーっぽい感じが足せたりしてすごくかわいいんじゃないかなと思います。個人的にも注目しているアイテムです!景井:これも、まずは調べてほしいんですけど……簡単に説明すると、身の回りのものに取り付けることができるデコレーションフィギュアです! これだけ聞いても、「なんぞや!?」っていう話なんですけど(笑)。スマホやパソコンの縁に付けられるフィギュアで、頬杖をついてるポーズをしているんですね。それで、お腹の部分がへこんでいて、シールみたいになっているんです。だから、それで縁につけて、そのキャラクターがこっちを見ている感じ? まぁ調べてください! かわいいので(笑)。これは韓国じゃなくて、海外から流行って来ているものですね。「あー知ってる!」って子もいるんじゃないかな、ってぐらい日本に浸透してきていて。公式ホームページだと、品薄だったりもします。しかも、ランダムなんですよ! 何が出てくるかわからないっていうのもあるから、そういう部分でも楽しかったりするのかなって思いますね。景井:これは、おにぎりの形をしたクロワッサンですね。見た目はおにぎりなんですけど、クロワッサンの生地で作られているっていう。これも韓国で流行ってた……流行ってる……流行ってた? どうなんだろう……?韓国から流れて来ているものなんですけど、去年、日本に初上陸しましたね! 名古屋に初めて上陸したのかな? これも、マリトッツォ的な感じで日本でバズるんじゃないかな? 『オニワッサン』の店舗がどんどん増えてくるんじゃないかな、って思っております! 食べてみたいよね。気になっています!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/