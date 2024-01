「ラジオの極意を聞きたい」10代の質問にSCHOOL OF LOCK!パーソナリティの回答は!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月24日(水)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、リスナーの質問をきっかけにラジオ番組を担当する上で心がけていることを語りました。この日は、『こうだったら出れるのにな!? 逆電』と題して放送。電話をつないでリスナーと話すことが恒例となっている同番組ですが、今回はさまざまな事情で話したことのなかったリスナーと初めての電話対談をしました。電話をつないだのは、16歳の男性リスナーです。「部屋で話すと隣の部屋にいる兄に壁ドンされる」ということで、家の物置まで移動し会話が可能になりました。こもり校長:せっかく話せるようになったからさ……俺たちに聞きたいこととか、報告したいことってある?リスナー:今度、放送部のみんなでラジオをすることになりまして。ラジオの極意を聞きたいです。こもり校長:極意!? ……教頭先生! お願いします! (昨年4月の就任から)もうすぐ1年だけど、何か学んだことはある?COCO教頭:まあでも……ということだよね。ラジオっていろんな人が聴くわけじゃない?リスナー:はい。COCO教頭:……ってなったら、自分のキャラとか年齢とか立ち位置とかいろいろ考えて、「良く見せたい」というのが最初のころはあったんだけど。ラジオって、顔や表情が見えないから声だけで伝わっちゃうじゃない? 良くも悪くも“ニン(人柄)”が出ちゃうんだよね。だから、背伸びしたり、“いいかっこしい”をしてたらすぐバレちゃうから。リスナー:はい。COCO教頭:だから私は、“等身大の自分”というのを心がけてる。リスナー:素の部分というか。COCO教頭:そうそう! しかも、“いいかっこ”をしていたら校長にすぐばれる(笑)。こもり校長:だって、今もちょっと“いいかっこ”してるよ。COCO教頭:いやいや!こもり校長:まぁ、校長先生も“いいかっこ”してるけどね(笑)。俺もずっと、背伸びしながらかっこつけてる。COCO教頭:(笑)。こもり校長:ラジオは部活の友達とやるんでしょ? だったら、“楽しくやる”のが一番だよ。みんなで話したいことを決めて、みんながそのことについて「楽しい!」と思って話せるかどうか、が大事だと思う。リスナー:あ~!こもり校長:あと情報は明確なほうがいいよ。具体的なほうがいいというか。COCO教頭:イメージしやすいもんね。こもり校長:まずは、みんなと楽しく……笑い声が多いラジオが作れたら、俺はいいと思うね。COCO教頭:うんうん!こもり校長:最初は苦労するかもしれないし、「ネタがないかも……」とかなるかもしれないけど、それを超えた先にも絶対あると思うから。楽しんでね!リスナー:わかりました!こもり校長:また話せるときがあったら、物置から……(笑)。COCO教頭:そうだね(笑)。こもり校長:出てくれてありがとう! 静かに部屋に戻ってね。リスナー:はい! ありがとうございました。この日の放送では、・「声バレが嫌」という15歳のリスナーは、声を変えて・「普通の通話はできない携帯を使っている」という13歳のリスナーは、LINEの音声通話で・「小5なので、23時以降は寝ている」という11歳のリスナーは、すでに23時半だったけど“起きていた”ので・「勇気が出ない」という16歳のリスナーは、電話を2回かけたところ、1回目の電話に出られず後悔していたとのことでそれぞれと、初めてのトークを楽しみました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/