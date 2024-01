キタニタツヤ「俺そのまんま！」“夜型で朝が起きられない”10代に贈る“幕開け感”のある1曲

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと背中を押す1曲を届けています。1月のマンスリーアーティストは、シンガーソングライターのキタニタツヤさんです。1月24日(水)の放送では、「夜型で朝が起きられない」という17歳の相談に回答しました。キタニタツヤ先生こんばんは! 最近悩んでいることがあるので聞いてください。私はめっちゃ夜型で、朝がまったく起きられなくていつも寝坊をしてしまいます。大寝坊して遅刻したことも何回かあるくらいです。なんとか起きられたとしても、朝は気分が滅入っています。朝スッキリ起きられるようないい方法や、朝から気分をあげられる曲があれば教えていただきたいです!朝まったく起きられない、いつも寝坊する、めっちゃ夜型……これ本当に、俺そのまんま!僕は朝起きるとき……そういうときに無理やり体を起こすために、テンション上がる曲をかけるっていうのはよくやるんです。僕の曲でいうと、「聖者の行進」はオープニング感あるというか、幕開け感があるかなって思うんですよ。「ズシズシ歩きたいな〜」って思わせられる曲にしたくて作った曲なので。この曲を聴いたら、「よし! 学校!」なのか「仕事場!」なのかわからないけれども、そこに向かってズシンズシンと歩いて行こう! という気持ちにさせてくれるんじゃないかなと信じております。「聖者の行進」を聴いてください!今回の選曲「聖者の行進」は2021年に発表された楽曲で、2022年リリースのアルバム『BIPOLAR』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/