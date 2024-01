10代限定”音楽の甲子園”「マイナビ 閃光ライオット2024 produced by SCHOOL OF LOCK!」開催発表！ リーガルリリー出場時の思いを語る

“ラジオの中の学校”TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月17日(水)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、3ピースバンド・リーガルリリーをゲストに迎え、10代アーティスト限定の”音楽の甲子園”「マイナビ 閃光ライオット2024 produced by SCHOOL OF LOCK!」の開催を発表! 熱い夏のステージに立った経験のあるリーガルリリーとともに、同フェスへの参加を呼びかけました。「閃光ライオット」は、プロデビューをしていない10代のアマチュアアーティストたちが、自分が信じる音楽を奏でる、いわば“音楽の甲子園”です。2008年に第1回が開催され、後継イベントの「未確認フェスティバル」やコロナ禍を経て、2023年に9年ぶりに復活しました。「閃光ライオット」はコンテストやオーディションではなく、10代が輝くための“夏フェス”です。この日の番組ゲスト・リーガルリリーは、「未確認フェスティバル2015」の準グランプリバンドです。こもり校長:生徒のみんなに問いたい。「生きている実感を味わいたい」……そう思ったことはあるか?「他の誰よりも目立ちたい」「周りの大人を見返したい」「自分が何者であるか証明したい」そう思ったことはあるか?COCO教頭:「友達との忘れられない思い出を作りたい」「今までに見たことがない自分を見てみたい」「もっとモテたい!」……誰かのためではなく、自分自身の欲望のために行動したことはあるか?こもり校長:いま俺たちが言ったことで少しでも心が動いた、震えた……! そこのキミに目指してほしい舞台がある!校長・教頭:『閃光ライオット2024』!こもり校長:10代アーティスト限定の“音楽の甲子園”『閃光ライオット』。今年も開催決定だーーー!COCO教頭:去年の音と熱を、昨日のことのように覚えている生徒(リスナー)も多いと思う。こもり校長:すごかったからね。みんなのまぶしさや「何者かになってやろう」というエネルギーがあんなにも大きいのかと! 自分も、10代のころにはあの光を持っていたんだろうけどね。去年、熱量を受け取ったあのイベントが、俺たちのもとに戻ってくる!!こもり校長:リーガルリリー先生は「未確認フェスティバル2015」の舞台に立たれました。あの舞台に立つ前のこととか立ったこと、その後のことって覚えているものですか?ゆきやま(Dr.):思い出そうと思えばいつでも思い出せるくらい、鮮明に覚えていますね。こもり校長:ああいう記憶って、どこにしまってあるんですか? 例えば、おいしい食べ物の記憶って、おいしい食べ物を食べたときに思い出すじゃないですか?(笑)。いつでも思い出せる記憶の片隅ってどこですか?たかはしほのか(Vo.Gt.):自分が分岐点に立たされた瞬間とか。そういうときに当時の曲とつながる衝動というか、そんな感覚があります。ゆきやま:“初心にかえる”っていうのが近いと思います。こもり校長:それは、力をもらうんですか? 背中を押されるというか。たかはしほのか:力をもらいますね。エネルギーがまた呼び起こされるような感覚です。COCO教頭:今、(「閃光ライオット」への)参加を考えてウズウズしている生徒(リスナー)に向けて、言葉をかけるとしたら……?たかはしほのか:“ウズウズ”って、ちょっと気持ち悪い感覚だと思うんですけど、その感覚が大きければ大きいほどブワァ~ッて出せると思うので(笑)。その蛇口をすぐにひねったほうがいいんじゃないかなって思います。こもり校長:この話を聞いた(参加を検討している)生徒は、蛇口が取れちゃうくらいのフルスロットルで来てほしいね!「マイナビ 閃光ライオット2024 Produced by SCHOOL OF LOCK!」の応募方法や審査スケジュール、ファイナルの日程など詳しい情報は、2月12日(月)の番組内で発表されます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/