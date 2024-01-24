4月27日と28日に宮城・みちのく公園北地区 エコキャンプみちのくで行われるロックフェス「ARABAKI ROCK FEST. 24」の出演アーティスト第1弾が発表された。

今回出演が明らかになったのはAile The Shota、打首獄門同好会、ELLEGARDEN、神はサイコロを振らない、キタニタツヤ、Saucy Dog、SIX LOUNGE、シンガーズハイ、Tele、Bialystocks、プッシュプルポット、ブランデー戦記、マキシマム ザ ホルモン、松下洸平、MOSHIMO、森高千里、mol-74、yama、Lucky Kilimanjaro、リーガルリリー、緑黄色社会、レトロリロンの計22組。各アーティストの出演日割りは後日発表される。

オフィシャルサイトでは1月27日までチケットの先行予約を受付中。

ARABAKI ROCK FEST. 24

2024年4月27日（土）・28日（日）宮城県 みちのく公園北地区 エコキャンプみちのく



＜出演者＞

Aile The Shota / 秋山黄色 / [Alexandros] / eastern youth / 打首獄門同好会 / ELLEGARDEN / 神はサイコロを振らない / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / 川内太鼓 / 川崎中学校吹奏楽部 / キタニタツヤ / ARABAKI ROCK FEST. 24 MICHINOKU PEACE SESSION 9mm Parabellum Bullet -20th ANNIVERSARY CARNIVAL OF CHAOS in ARABAKI- / GLIM SPANKY 10th Anniversary ～ARABAKI SPECIAL～ / ケプラ / Crossfaith / Cody・ Lee(李) / KOTORI / Conton Candy / Saucy Dog / サバシスター / G over / SION'S SQUAD（SION、藤井一彦、クハラカズユキ、中西智子） / SIX LOUNGE / シンガーズハイ / -真天地開闢集団-ジグザグ / 水曜日のカンパネラ / This is LAST / 鉄風東京 / Tele / ARABAKI ROCK FEST. 24 MICHINOKU PEACE!! 10-FEET ～アラバキセッション大作戦～ / とた / 怒髪天 / ドミコ / 西馬音内盆踊り / NOISEMAKER / バックドロップシンデレラ / THE BACK HORN / ハンブレッダーズ / Bialystocks / ヒトリエ / Hwyl / the pillows 35th with ARABAKI LITTLE BUSTERS / 藤原美幸（秋田民謡） / プッシュプルポット / ブランデー戦記 / 古市コータロー -みちのく還暦のブルース- / フレデリック / PEDRO / マキシマム ザ ホルモン / 松下洸平 / みちのくプロレス / 夢弦会（津軽三味線） / MO'SOME TONEBENDER / MOSHIMO / 森高千里 / mol-74 / yama / ヤングスキニー / yutori / Lucky Kilimanjaro / リーガルリリー / 緑黄色社会 / レトロリロン / WurtS / and more