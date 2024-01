SCANDAL 最新アルバム『LUMINOUS』に込められた思いを語る TOMOMI「覚悟を持って歌える曲を収録できたっていうのは大きいなと

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。1月22日(月)の配信では、3月20日(水)リリース予定のニューアルバム『LUMINOUS』に込めた思いをSCANDALメンバーが語りました。HARUNA:今回はニューアルバム『LUMINOUS』スペシャル「〜ルミナス、カタリマス〜」。一同:語ります~!HARUNA:3月20日にリリースする、私たちの11枚目のオリジナルアルバム『LUMINOUS』のこと、今回はたくさん語っていきたいと思います。年末にできあがりましたね。TOMOMI:ギリギリにできたね。HARUNA:レコーディングも年内ギリギリで。『LUMINOUS』は全11曲なんですけど、最初に作り始めたのがシングルにもなった「Line of sight」という曲なので、スタートから1年ちょっとの時間をかけたことになります。完成してみて、率直にリナはどうですか?RINA:11枚目のアルバムなんだけど、よくここまでたどりついたなという気持ちかな。「LUMINOUS」というワードには「明るい」「意味が明解である」「わかりやすい」「自ら発光する」などの意味があって。特にここ数年は、いろいろなことで悩んだり、もがいたりしながら、ある意味トンネルのなかにいるような気持ちになる時間も多かったなと(感じた)。そこから抜け出して、「明るい世界に軽やかな気持ちで進めたらいいな」っていう思いも込めて「LUMINOUS」と付けました。いろんなことがあったけど、どの道を進むのが正解なのか、今もわからない。だけど、4人で「こっちだ!」って決めて進んで、たどりついた先が正解だって思えるようになってきて。なぜなら、自分たちが発光しているから。「そこは明るい」って思えるようになってきたのはすごく大きな収穫で、よく頑張って作ったなっていう気持ちかな。HARUNA:みんなそうなんだけど、コロナ禍がすごく大きかったよね。制作が難航したり、行き詰まったりもして。コロナ禍に入ってから、前作の『MIRROR』というアルバムを出してはいるけど、それはもがいている最中の曲が多かった。そこから、さらに抜け出す直前の曲がたくさん入っている感じだね。トモはどうですか?TOMOMI:私たちが「ギネス世界記録(同一メンバーによる最長活動女性ロックバンド)」をとってから初めてのアルバムということで、ここ数年はそこに向けて集中していたから、その先のことを想像しながら制作していった曲が多いなって思う。日常的な曲もあるけど、そうじゃなくて本当に自分たちの歌、自分たちのこと、自分たちのこれからを歌った、覚悟を持って歌える曲を収録できたっていうのは大きいなと。HARUNA:そうだね。マミちゃんが作っている曲が特にバンドのことっていうか、自分たちの思いを赤裸々にさらけだしている歌詞が多いなって感じ。MAMI:「ハイライトの中で僕らずっと」という曲を書いたときは、まさに自分たちがコロナになっちゃって、ライブができないことがあった。いつ自分たちが演奏できなくなったり、ステージに立てなくなるっていうのはわからない。1人の人間としていつ死ぬかわからないし、明日地球がなくなるかもしれないんだよなって(思った)。これって100パーセントありえないことではないじゃん。そういうことをツアー先のホテルで10日間くらい、動けない状態ですごく考えた。そういうことって今まで一度も考えたことがなかったから。きっと、死ぬときは死ぬけど、「明日は死なんだろ」って思って。物理的に続けられなくなるかもしれないけど、バンドはどうにか続けられるでしょって気持ちでいた。だけど、自分たちがこれからどうなるかわからないよなって気持ちも強かった。だから曲にもしたくらいだし。「ギネス世界記録」にもチャレンジしたし、もっとSCANDALのことを知ってほしいし、わかってほしいなあっていう思いが強くなってきて、そんな自分の気持ちを素直に歌った曲もあるね。このわかってほしいっていう気持ちは、『LUMINOUS』というアルバムで「こういう気持ちは終わり」って思えた。トンネルの先にある光が自分にも見えてきたなって思う。アルバムができて本当によかった。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056