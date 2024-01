テレビ朝日主催の音楽イベント「The Performance」が神奈川・Kアリーナ横浜にて4月12日から14日までの3日間開催される。

本イベントは、テレビ朝日の開局65周年を記念し開催される音楽フェスティバル。第1弾出演アーティストとして、最終日である14日公演にDa-iCE、EVNNE、FANTASTICS、RIIZE、THE BOYZ、THE JET BOY BANGERZ、TWSが出演することがアナウンスされた。12、13日の出演者および14日の追加出演者は追って発表される。

チケットは指定席に加えて、アリーナ前方エリアが確約されるアップグレードチケットも販売。ぴあNICOSカード所有者が応募できる14日公演の最速先行抽選予約受付は1月30日23:59まで行われ、その後オフィシャル先行抽選予約受付が1月27日12:00にスタートする。

テレビ朝日開局65周年記念「The Performance」

2024年4月12日(金)神奈川県 Kアリーナ横浜

<出演者>

Coming Soon



2024年4月13日(土)神奈川県 Kアリーナ横浜

<出演者>

Coming Soon



2024年4月14日(日)神奈川県 Kアリーナ横浜

<出演者>

Da-iCE / EVNNE / FANTASTICS / RIIZE / THE BOYZ / THE JET BOY BANGERZ / TWS / and more