ammo「人生を賭けてくれ！」バンド加入の説得は“正座”＆“断れない状況”で！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月23日(火)の放送は、大阪発3ピースロックバンドのammoがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、バンド結成の経緯を聞きました。こもり校長:ammo先生は、SCHOOL OF LOCK! 初来校です!ammo:はじめまして! よろしくお願いします!こもり校長:しかも、1月17日にメジャーデビューしたばかり!COCO教頭:おめでとうございます!ammo:ありがとうございます!こもり校長:今日は、大阪から来られたんですか?岡本優星(Vo.Gt):はい。朝、新幹線に乗って来ました。こもり校長:そういうときは、横並びに座るんですか?岡本:縦並びです。校長・教頭:縦並び!?こもり校長:珍しいパターンですね(笑)。こもり校長:(バンド結成前の)中学時代は、みなさん運動部にいたらしいですね。何部だったんですか?岡本:テニスです。川原創馬(Ba.Cho):僕はバレーボールです。北出大洋(Dr):僕は剣道です。こもり校長:その後、高校で軽音楽部に入って出会ったんですか?岡本:そうですね、川原創馬と出会いました。川原:僕らはそうですね。こもり校長:そこで活動しながら……サポートメンバーだった北出先生は、その後加入されたと?北出:そうです。こもり校長:3人で「やるぞ!」となったときのこととか覚えていますか?岡本:もちろんです。大阪にホームのライブハウスがあるんですけど、そこの2階の楽屋に大洋を呼び出して、「人生を賭けてくれ!」と言ったのを覚えていますね。COCO教頭:くどき落としたんですか?岡本:くどいた、というより断れない状況を固めて……。COCO教頭:外堀?(笑)。北出:お互い正座で向き合ったシチュエーションやった気がします(笑)。こもり校長:北出先生は剣道をやってたから!全員:(笑)。こもり校長:でも、「人生を賭けてくれ!」ってしびれません?北出:そうやって言ってもらって、ちょっと嬉しかったですね。COCO教頭:じゃあ、もう二つ返事で?北出:「お願いします!」みたいな感じでした。こもり校長:その激動のさなか、川原先生はどうしていたんですか?川原:僕は、下で酒を飲んでたんじゃないですかね。COCO教頭:参加してなかったんか(笑)。川原:決まってから上に呼ばれて、「大洋が入ったよ」って。で、「あ、そうなん? よかったやん!」みたいな感じで。全員:(笑)。こもり校長:昔から「音楽をやっていきたい」という思いはあったんですか?岡本:そうですね。高校生のときから、バンドマンにしかならないと思っていました。こもり校長:突き進んできた今、ということですね。ammoは、1月17日(水)にメジャー1st EP『re:想-EP』、Streaming / DL EP『re:奏-EP』をリリース。CDオンリーの『re:想-EP』は全曲新曲、『re:奏-EP』には新曲1曲+再録4曲が収録されています。