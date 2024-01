ammo「いい曲を出してるから感想が欲しい」エゴサをすると『メジャーデビューおめでとう』ばかり！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月23日(火)の放送は、大阪発3ピースロックバンドのammoがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、17日(水)にリリースされたメジャー1st EP『re:想-EP』(CDのみ)と同時リリースの『re:奏-EP』(配信のみ)について聞きました。こもり校長:ammo先生! メジャーデビューおめでとうございます!ammo:ありがとうございます!こもり校長:メジャーデビューの実感はありますか?岡本優星(Vo.Gt):まだ全然ないですね。何も変わってないです(笑)。給料日とか来たら実感わくのかな、と思っています。こもり校長:ちょっと待って! メジャーデビューで給料が一気に変わる、とかあるんですか!?岡本:わかんないですけど……期待してます!校長・教頭:(笑)。こもり校長:いままでは配信をしていなかった、ということですが、(今は)自分のたちの曲が調べたら出てくるわけじゃないですか。そういうのって、「うわっ!」と思ったりしますか?岡本:iPhoneの画面にアルバムのジャケットが写っているのが嬉しいですね。新鮮な気持ちになります。こもり校長:川原先生は、エゴサとかしました?川原創馬(Ba.Cho):エゴサしてるんですけど……もうちょっと曲の反応が欲しいですね。COCO教頭:逆に何が書かれているんですか?川原:感想があんまりないんですよね。YouTubeのコメント欄も、「メジャーおめでとう」ばっかりで(笑)。いい曲を出してるから、ちょっと感想が欲しい……!全員:(笑)。こもり校長:北出先生はどうですか?北出大洋(Dr):僕もエゴサをしたんです。そこでネガティブな意見を見ちゃって、メジャーデビューした次の日にツイッター(X)を消しました(笑)。COCO教頭:えー!(笑)。こもり校長:わかります! 僕も消せるなら消したいです。オフィシャルで作ったので消せないんですけど(笑)。北出:僕は消せる間に消しときました。こもり校長:さすがです!(笑)。こもり校長:今回リリースされた2つのEPは、『re:想-EP』(CD)、『re:奏-EP』(配信)というタイトルですが、これはどういう意味で付けられましたか?岡本:もう……降りてきた感じです、“りそう”という言葉が。こもり校長:『想』と『奏』と漢字を変えていますが?岡本:はい。同じ読み方で違う意味、みたいなものを探していたんです。それで「これしかないかな」という感じで決めました。こもり校長:タイトルはみんなで話し合ったんですか?岡本:いや、話さないですね。僕が決めちゃいます。こもり校長:『re:想-EP』は新曲全5曲でストリーミングなし、『re:奏-EP』にはインディーズ時代の4曲と新曲(「何°Cでも」)の全5曲ということですが……インディーズ時代の曲を再録して収録するというのは、どういう感覚でしたか?岡本:成長を感じられたというか。全然別物になったので、やってよかったと思います。川原:ライブで成長してきた曲なので、それをそのままレコーディングできたかなと思います。北出:僕がまだ叩いてないころの曲を再録したので、出来上がったときはめっちゃ嬉しかったです。(作品としても)よくなったと思うし、自分が加入して……メンバーとしても嬉しかったです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/