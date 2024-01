Mrs. GREEN APPLE「“ひとりに帰る時間”に寄り添える楽曲であれたら」新曲『ナハトムジーク』制作エピソード

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。1月22日(月)の放送では、ギターの若井滉斗とキーボードの藤澤涼架が、新曲の「ナハトムジーク」について制作エピソードを伝えました。若井:今夜は、1月17日に配信リリースされた僕たちの新曲「ナハトムジーク」と、同じ日に公開された「ナハトムジーク」のミュージックビデオについてお話ししていきます。まずこの楽曲は、1月26日に公開される映画『サイレントラブ』の主題歌として大森(元貴)先生が書き下ろした楽曲なんですけど……楽曲制作とかどうでした?藤澤:去年の……いつごろですか? 9月とか?(ドームライブ)“Atlantis”が終わって程なくして……?若井:そうなのよ! あのライブラッシュ……アリーナツアー“NOAH no HAKOBUNE”のあとにドームライブ“Atlantis”があって。「ひと段落できるかな」と思った瞬間からの制作期間だったんだよね。藤澤:そうでした。楽曲についても「あえて」って元貴は言ってたけど、僕たちにはレコーディングの段階では何も話してなくて。それぞれがどう落とし込んで、この曲をレコーディングに持ってくるか、みたいな……そういうことをやってたんだよね。めっちゃくちゃ難しかった……!若井:いや、難しいよ! 「ナハトムジーク」って孤独に寄り添ってくれるような楽曲だから……孤独ってそれぞれじゃん。それをちゃんと音で落とし込めたらな、という思いが、たぶん元貴にはあったんだと思う。藤澤:そうだね。ミュージックビデオのときに、元貴がちらっと話してたんだけど……夜って、みんなそれぞれ自分の孤独に帰る時間で。日中にどれだけいろんな過ごし方をしてても、眠りにつく前の目を閉じるまでの時間っていうのは、すごく“ひとりに帰る時間”だ、と。その時間がすごく大切なものだし、そこにいろんな思いを感じても、寄り添えるような楽曲であれたらな、みたいなのは、元貴の話を聞いてて自分もすごく思ったことだね。若井:あと、レコーディングのエピソードで言うと……たしか当日に「この部分、ちょっとギターフレーズ新しいのを入れてみてよ」みたいな。まあ、これは元貴あるあるなんですけど。愛のある無茶ぶりみたいな(笑)。藤澤:恒例になってるのが怖いけどね(笑)。どうでした?若井:これ、シンプルなギターワークだったんですよ。でも、Dメロの部分で動くフレーズを入れたら面白いんじゃないか、ということで。藤澤:(音が)開けていくところね。若井:そう。当日は元貴も一緒に考えて、「ああでもない、こうでもない」ってしながらレコーディングしていきましたね。でも、そのおかげでかなり印象的なところになったんじゃないかな、と思います。藤澤:今回は夜空……! 星……! という壮大なスケールでしたけど。実際はCGで、グリーンバックとかそういうところで撮影するわけで。でも、水は本当に張ってたんだよね。あの水が本っっっ当に冷たかった(笑)。若井:そうね(笑)。藤澤:朝早くから次の日の朝早くまで撮ってたけど、どれだけ時間が経っても、あの温度は変わることはなかった(笑)。ずっと冷たかった! 何回もテイクを重ねるじゃないですか。何回も乾かして→入って→乾かして→入って……ってね(笑)。いままで経験したことないMV撮影だったね。若井:いや、そうなのよ! あれは、初めての経験だったなぁ。演技もね……ミュージックビデオでも、特に僕と涼ちゃんは楽器を持って表現することが多いけど。楽器も一部分で出てくるけど、楽器を持たずに体ひとつで表現するっていうのはかなりチャレンジングだったよね。藤澤:若井の演技を見て、スタッフさん泣いてたよ。若井:本当に!?藤澤:うん。すごくいい撮影だったから。若井:そうなんだ! 演技にもそれぞれの性格がかなり現れてたというかさ。決め込んだ演技じゃなかったじゃん。「ここでこう動いてください!」とか、そういうことじゃなくて、「自分たちが感じた『ナハトムジーク』で表現したいことを、体と空間で演技してください」っていうのだったから。本当に、それぞれのキャラクターが出てるというか。それも、おもしろいですよね。藤澤:MVも楽曲も、じっくり楽しんでほしいなと思います!若井:お願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/