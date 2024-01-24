「劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』」のキャラクターデザインを務める平井久司が、同作で主題歌を担当する西川貴教の新アーティストビジュアルを描き下ろした。

西川は「機動戦士ガンダム SEED」シリーズにおいてオープニング、エンディング、挿入歌などをT.M.Revolutionとして多数担当。楽曲だけでなく、ミゲル・アイマン、ハイネ・ヴェステンフルスの声優としてもアニメに参加した。平井によるアーティストビジュアルでは、キラと同じコンパスの制服に身を包んだ西川の姿が色彩豊かに描かれている。なお本日1月24日には、主題歌である西川貴教 with t.komuro「FREEDOM」をはじめ、エンディングテーマのSee-Saw「去り際のロマンティクス」、オフィシャルサポーターソングの玉置成実「Reborn」が一挙に発売された。

さらに「機動戦士ガンダム SEED」「機動戦士ガンダム SEED DESTINY」のHDリマスター版映像をまとめたダイジェスト映像2本が、本日1月24日21時にYouTubeのガンダムチャンネルで公開されることも発表に。2本の映像では西川がナレーションを担当している。

「劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』」は、C.E.75を舞台に、ラクスを総裁として創設された世界平和監視機構・コンパス、新興国ファウンデーション、ブルーコスモスらによる戦いを描いた物語。監督の福田己津央や、保志総一朗、田中理恵、石田彰、鈴村健一らTVシリーズのスタッフ、キャストが引き続き多数参加する。

「劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』」

2024年1月26日（金）全国ロードショー

スタッフ

企画・制作：サンライズ

原作：矢立肇、富野由悠季

監督：福田己津央

脚本：両澤千晶、後藤リウ、福田己津央

キャラクターデザイン：平井久司

メカニカルデザイン：大河原邦男、山根公利、宮武一貴、阿久津潤一、新谷学、禅芝、射尾卓弥、大河広行

メカニカルアニメーションディレクター：重田智

色彩設計：長尾朱美

美術監督：池田繁美、丸山由紀子

CGディレクター：佐藤光裕、櫛田健介、藤江智洋

モニターワークス：田村あず紗、影山慈郎

撮影監督：葛山剛士、豊岡茂紀

編集：野尻由紀子

音響監督：藤野貞義

音楽：佐橋俊彦

製作：バンダイナムコフィルムワークス

配給：バンダイナムコフィルムワークス、松竹

キャスト

キラ・ヤマト：保志総一朗

ラクス・クライン：田中理恵

アスラン・ザラ：石田彰

カガリ・ユラ・アスハ：森なな子

シン・アスカ：鈴村健一

ルナマリア・ホーク：坂本真綾

メイリン・ホーク：折笠富美子

マリュー・ラミアス：三石琴乃

ムウ・ラ・フラガ：子安武人

イザーク・ジュール：関智一

ディアッカ・エルスマン：笹沼晃

アグネス・ギーベンラート：桑島法子

トーヤ・マシマ：佐倉綾音

アレクセレイ・コノエ：大塚芳忠

アルバート・ハインライン：福山潤

ヒルダ・ハーケン：根谷美智子

ヘルベルト・フォン・ラインハルト：楠大典

マーズ・シメオン：諏訪部順一

アウラ・マハ・ハイバル：田村ゆかり

オルフェ・ラム・タオ：下野紘

シュラ・サーペンタイン：中村悠一

イングリット・トラドール：上坂すみれ

リデラード・トラドール：福圓美里

ダニエル・ハルパー：松岡禎丞

リュー・シェンチアン：利根健太朗

グリフィン・アルバレスト：森崎ウィン

(c)創通・サンライズ