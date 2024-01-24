東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



いよいよ球春到来を迎えたプロ野球。2024年シーズンに向け、春季キャンプのスタートを切る。開催に先立ち、12球団の参加メンバーが続々と発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けなど基本情報をまとめた。今回は、東北楽天ゴールデンイーグルス編。









期間



一軍

日程

2024年2月1日(木）～2月18日(日)

※休養日：2月5日(月）、9日(金）、14日（水）予定



場所

沖縄県金武町 金武町ベースボールスタジアム













二軍

一次キャンプ 日程

2024年2月1日(木）～2月18日(日)

※休養日：2月5日(月）、9日(金）、14日（水）予定

場所

沖縄県久米島町 久米島野球場



二次キャンプ 日程

2024年2月20日（火）～28日（水）

※休養日：2月24日（土）予定



場所

大王谷運動公園野球場













一軍

投手

岸孝之、コディ・ポンセ、則本昂大、古謝樹、田中将大、荘司康誠、ニック・ターリー、早川隆久、渡辺翔太、弓削隼人、櫻井周斗、伊藤茉央、松井友飛、藤平尚真、藤井聖、西垣雅矢、鈴木翔天、瀧中瞭太、松田啄磨、内星龍、宮森智志、清宮虎多朗







捕手

太田光、堀内謙伍、石原彪











内野手

小深田大翔、浅村栄斗、阿部寿樹、茂木栄五郎、鈴木大地、マイケル・フランコ、黒川史陽、平良竜哉、山﨑剛、渡邊佳明、村林一輝、山田遥楓





外野手

辰己涼介、田中和基、岡島豪郎、島内宏明、小郷裕哉









二軍

投手

小孫竜二、酒居知史、高田孝一、宋家豪、津留﨑大成、坂井陽翔、日當直喜、辛島航、泰勝利、林優樹、大内誠弥、吉川雄大、王彦程、西口直人、古賀康誠、小峯新陸、竹下瑛広





捕手

田中貴也、安田悠馬、水上桂、江川侑斗











内野手

伊藤裕季也、ワォーターズ璃海ジュミル、入江大樹、青野拓海、辰見鴻之介、永田颯太郎、澤野聖悠





外野手

吉野創士、中島大輔、前田銀治、武藤敦貴、柳澤大空、大河原翔

















【了】