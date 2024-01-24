東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報
いよいよ球春到来を迎えたプロ野球。2024年シーズンに向け、春季キャンプのスタートを切る。開催に先立ち、12球団の参加メンバーが続々と発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けなど基本情報をまとめた。今回は、東北楽天ゴールデンイーグルス編。
期間
一軍
日程
2024年2月1日(木）～2月18日(日)
※休養日：2月5日(月）、9日(金）、14日（水）予定
場所
沖縄県金武町 金武町ベースボールスタジアム
二軍
一次キャンプ 日程
2024年2月1日(木）～2月18日(日)
※休養日：2月5日(月）、9日(金）、14日（水）予定
場所
沖縄県久米島町 久米島野球場
二次キャンプ 日程
2024年2月20日（火）～28日（水）
※休養日：2月24日（土）予定
場所
大王谷運動公園野球場
一軍
投手
岸孝之、コディ・ポンセ、則本昂大、古謝樹、田中将大、荘司康誠、ニック・ターリー、早川隆久、渡辺翔太、弓削隼人、櫻井周斗、伊藤茉央、松井友飛、藤平尚真、藤井聖、西垣雅矢、鈴木翔天、瀧中瞭太、松田啄磨、内星龍、宮森智志、清宮虎多朗
捕手
太田光、堀内謙伍、石原彪
内野手
小深田大翔、浅村栄斗、阿部寿樹、茂木栄五郎、鈴木大地、マイケル・フランコ、黒川史陽、平良竜哉、山﨑剛、渡邊佳明、村林一輝、山田遥楓
外野手
辰己涼介、田中和基、岡島豪郎、島内宏明、小郷裕哉
二軍
投手
小孫竜二、酒居知史、高田孝一、宋家豪、津留﨑大成、坂井陽翔、日當直喜、辛島航、泰勝利、林優樹、大内誠弥、吉川雄大、王彦程、西口直人、古賀康誠、小峯新陸、竹下瑛広
捕手
田中貴也、安田悠馬、水上桂、江川侑斗
内野手
伊藤裕季也、ワォーターズ璃海ジュミル、入江大樹、青野拓海、辰見鴻之介、永田颯太郎、澤野聖悠
外野手
吉野創士、中島大輔、前田銀治、武藤敦貴、柳澤大空、大河原翔
【了】