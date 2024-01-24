【日ハム】日本ハムファイターズ　春季キャンプ2024情報　期間日程スケジ…

北海道日本ハムファイターズ 最新情報



いよいよ球春到来を迎えたプロ野球。2024年シーズンに向け、春季キャンプのスタートを切る。開催に先立ち、12球団の参加メンバーが続々と発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けなど基本情報をまとめた。今回は、北海道日本ハムファイターズ編。









期間

一軍

日程

2024年2月1日(木)～2月25日(日)



場所

タピックスタジアム名護（名護市営球場）











ファーム

日程

2024年2月1日(木)～2月24日(土)



場所

かいぎんスタジアム国頭（くいなエコ・スポレク公園内）













一軍

投手

生田目翼、加藤貴之、伊藤大海、山﨑福也、上原健太、金村尚真、田中正義、河野竜生、マーフィー、黒木優太、堀瑞輝、福田俊、ザバラ、バーヘイゲン、鈴木健矢、池田隆英、北山亘基、根本悠楓、北浦竜次、山本拓実





捕手

マルティネス、清水優心、伏見寅威、郡司裕也、進藤勇也、田宮裕涼











内野手

加藤豪将、上川畑大悟、野村佑希、清宮幸太郎、石井一成、細川凌平、奈良間大己





外野手

スティーブンソン、松本剛、宮崎一樹、江越大賀、五十幡亮汰、万波中正、レイエス









二軍

投手

矢澤宏太、達孝太、玉井大翔、杉浦稔大、宮西尚生、細野晴希、ロドリゲス、畔柳亨丞、齋藤友貴哉、石川直也、安西叶翔、松浦慶斗、田中瑛斗、加藤大和、松本遼大、齊藤伸治、福島蓮、柳川大晟、中山晶量、山本晃大、鍵谷陽平、柿木蓮、宮内春輝、松岡洸希、孫易磊





捕手

古川裕大、郡拓也、梅林優貴











内野手

中島卓也、福田光輝、有薗直輝、水野達稀、阪口樂、明瀬諒介、濵田泰希







外野手

淺間大基、水谷瞬、今川優馬、星野ひので、平田大樹、阿部和広、藤田大清、山口アタル















【了】