DeNAは24日、春季キャンプのメンバーの振り分けを発表した。
新加入の森唯斗、佐々木千隼、中川颯、故障から復活を目指すオースティン、支配下選手に復帰した勝又温史、育成の村川凪などがA班スタート。
一方でベテランの石田健大、三嶋一輝、戸柱恭孝、伊藤光、大和、宮崎敏郎、大田泰示などがB班でキャンプを迎えることになった。
▼A班:宜野湾キャンプ（2月1日〜2月25日）
【投手】
11 東 克樹
13 伊勢大夢
15 徳山壮磨
16 大貫晋一
18 小園健太
19 山﨑康晃
20 坂本裕哉
27 上茶谷大河
34 松本凌人
38 森 唯斗
41 佐々木千隼
43 深沢鳳介
45 森原康平
46 石川達也
49 J.B.ウェンデルケン
53 中川 颯
59 平良拳太郎
64 中川虎大
65 宮城滝太
107 H.マルセリーノ
109 Y.ディアス
A.ジャクソン
A.ケイ
R.ウィック
【捕手】
5 松尾汐恩
32 益子京右
50 山本祐大
57 東妻純平
【内野手】
00 林 琢真
2 牧 秀悟
31 柴田竜拓
39 西浦直亨
44 石上泰輝
55 井上絢登
60 知野直人
67 西巻賢二
98 京田陽太
【外野手】
1 桑原将志
3 T.オースティン
4 度会隆輝
7 佐野恵太
28 勝又温史
58 梶原昂希
61 蝦名達夫
63 関根大気
103 村川 凪
▼B班:奄美キャンプ（2月1日〜2月25日）
【投手】
14 石田健大
17 三嶋一輝
22 入江大生
24 吉野光樹
26 濵口遥大
30 三浦銀二
35 橋本達弥
36 森下瑠大
40 松本隆之介
48 京山将弥
54 石田裕太郎
56 髙田琢登
101 草野陽斗
102 清水麻成
106 渡辺明貴
108 今野瑠斗
111 堀岡隼人
122 庄司陽斗
A.マルティネス（新）
W. モロン（新）
【捕手】
10 戸柱恭孝
29 伊藤 光
66 上甲凌大
116 九鬼隆平
130 近藤大雅
【内野手】
6 森敬斗
9 大和
51 宮﨑敏郎
100 蓮
125 小笠原蒼
133 粟飯原龍之介
144 小深田大地
193 高見澤郁魅
【外野手】
0 大田泰示
8 神里和毅
33 武田陸玖
37 楠本泰史