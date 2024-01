2024明治安田生命J1リーグの全日程が、23日に発表された。

今シーズンから全20クラブで争われるJ1リーグ。J2リーグからFC町田ゼルビア、ジュビロ磐田、東京ヴェルディが昇格した。2月23日(金)に行われる昨季3位サンフレッチェ広島と昨季4位浦和レッズによる一戦で幕を開け、最終節の第38節は12月8日(日)に開催される予定だ。なお、最終順位の下位3クラブがJ2リーグに自動降格となる。

日程は以下の通り。

(※)ACLに伴う日程変更の可能性あり

■第1節

▼2月23日(金)

14:00 サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ

18:00 名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズ

▼2月24日(土)

13:00 ジュビロ磐田 vs ヴィッセル神戸

14:00 アビスパ福岡 vs 北海道コンサドーレ札幌

14:00 サガン鳥栖 vs アルビレックス新潟

15:00 FC町田ゼルビア vs ガンバ大阪

15:00 湘南ベルマーレ vs 川崎フロンターレ

15:00 セレッソ大阪 vs FC東京

▼2月25日(日)

14:00 柏レイソル vs 京都サンガF.C.

14:00 東京ヴェルディ vs 横浜F・マリノス

■第2節

▼3月1日(金)

19:00 川崎フロンターレ vs ジュビロ磐田

19:00 横浜F・マリノス vs アビスパ福岡

▼3月2日(土)

13:00 ヴィッセル神戸 vs 柏レイソル

14:00 名古屋グランパス vs FC町田ゼルビア

14:00 京都サンガF.C. vs 湘南ベルマーレ

14:00 サガン鳥栖 vs 北海道コンサドーレ札幌

15:00 鹿島アントラーズ vs セレッソ大阪

15:00 FC東京 vs サンフレッチェ広島

15:00 ガンバ大阪 vs アルビレックス新潟

▼3月3日(日)

16:00 浦和レッズ vs 東京ヴェルディ

■第3節

▼3月9日(土)

14:00 FC町田ゼルビア vs 鹿島アントラーズ

14:00 横浜F・マリノス vs ガンバ大阪(※)

14:00 アルビレックス新潟 vs 名古屋グランパス

14:00 ジュビロ磐田 vs 柏レイソル

15:00 サンフレッチェ広島 vs サガン鳥栖

15:00 アビスパ福岡 vs 湘南ベルマーレ

16:00 FC東京 vs ヴィッセル神戸

16:00 川崎フロンターレ vs 京都サンガF.C.(※)

16:00 セレッソ大阪 vs 東京ヴェルディ

▼3月10日(日)

13:05 北海道コンサドーレ札幌 vs 浦和レッズ

■第4節

▼3月16日(土)

13:00 アビスパ福岡 vs FC東京

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs FC町田ゼルビア

14:00 ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島

15:00 柏レイソル vs 名古屋グランパス

15:00 ガンバ大阪 vs ジュビロ磐田

15:00 サガン鳥栖 vs セレッソ大阪

16:00 東京ヴェルディ vs アルビレックス新潟

▼3月17日(日)

14:00 京都サンガF.C. vs 横浜F・マリノス

15:00 鹿島アントラーズ vs 川崎フロンターレ

15:00 湘南ベルマーレ vs 浦和レッズ

■第5節

▼3月29日(金)

19:00 東京ヴェルディ vs 京都サンガF.C.

▼3月30日(土)

13:00 サンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪

14:00 アルビレックス新潟 vs 柏レイソル

14:00 ヴィッセル神戸 vs 北海道コンサドーレ札幌

15:00 鹿島アントラーズ vs ジュビロ磐田

15:00 浦和レッズ vs アビスパ福岡

15:00 FC町田ゼルビア vs サガン鳥栖

15:00 川崎フロンターレ vs FC東京

16:00 名古屋グランパス vs 横浜F・マリノス

15:00 セレッソ大阪 vs 湘南ベルマーレ

■第6節

▼4月3日(水)

19:00 柏レイソル vs セレッソ大阪

19:00 FC町田ゼルビア vs サンフレッチェ広島

19:00 横浜F・マリノス vs 川崎フロンターレ

19:00 湘南ベルマーレ vs 東京ヴェルディ

19:00 ジュビロ磐田 vs アルビレックス新潟

19:00 ガンバ大阪 vs 京都サンガF.C.

19:00 アビスパ福岡 vs 鹿島アントラーズ

19:00 サガン鳥栖 vs ヴィッセル神戸

19:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 名古屋グランパス

19:00 FC東京 vs 浦和レッズ

■第7節

▼4月6日(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ガンバ大阪

▼4月7日(日)

13:00 東京ヴェルディ vs 柏レイソル

14:00 アルビレックス新潟 vs セレッソ大阪

14:00 京都サンガF.C. vs ジュビロ磐田

14:00 ヴィッセル神戸 vs 横浜F・マリノス

14:00 サンフレッチェ広島 vs 湘南ベルマーレ

15:00 浦和レッズ vs サガン鳥栖

15:00 川崎フロンターレ vs FC町田ゼルビア

15:00 名古屋グランパス vs アビスパ福岡

17:00 FC東京 vs 鹿島アントラーズ

■第8節

▼4月12日(金)

19:00 柏レイソル vs 浦和レッズ

▼4月13日(土)

14:00 横浜F・マリノス vs 湘南ベルマーレ

14:00 アルビレックス新潟 vs 北海道コンサドーレ札幌

14:00 ジュビロ磐田 vs 名古屋グランパス

14:00 アビスパ福岡 vs サンフレッチェ広島

15:00 鹿島アントラーズ vs 京都サンガF.C.

15:00 FC町田ゼルビア vs ヴィッセル神戸

15:00 セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ

16:00 東京ヴェルディ vs FC東京

▼4月14日(日)

15:00 ガンバ大阪 vs サガン鳥栖

■第9節

▼4月20日(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs サンフレッチェ広島

14:00 横浜F・マリノス vs 柏レイソル(※)

14:00 京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ

15:00 湘南ベルマーレ vs ヴィッセル神戸

15:00 アビスパ福岡 vs ジュビロ磐田

16:00 浦和レッズ vs ガンバ大阪

16:00 川崎フロンターレ vs 東京ヴェルディ(※)

▼4月21日(日)

15:00 FC東京 vs FC町田ゼルビア

15:00 名古屋グランパス vs セレッソ大阪

■第10節

▼4月27日(土)

13:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 湘南ベルマーレ

14:00 アルビレックス新潟 vs FC東京

14:00 ジュビロ磐田 vs FC町田ゼルビア

14:00 ヴィッセル神戸 vs 京都サンガF.C.

14:00 セレッソ大阪 vs 横浜F・マリノス

▼4月28日(日)

14:00 東京ヴェルディ vs アビスパ福岡

14:00 サンフレッチェ広島 vs 川崎フロンターレ

15:00 浦和レッズ vs 名古屋グランパス

15:00 柏レイソル vs サガン鳥栖

15:00 ガンバ大阪 vs 鹿島アントラーズ

■第11節

▼5月3日(金)

14:00 横浜F・マリノス vs ジュビロ磐田

14:00 アルビレックス新潟 vs サンフレッチェ広島

15:00 鹿島アントラーズ vs 湘南ベルマーレ

15:00 FC東京 vs 京都サンガF.C.

15:00 FC町田ゼルビア vs 柏レイソル

15:00 セレッソ大阪 vs 北海道コンサドーレ札幌

15:00 サガン鳥栖 vs 東京ヴェルディ

16:00 川崎フロンターレ vs 浦和レッズ

16:00 アビスパ福岡 vs ガンバ大阪

19:00 名古屋グランパス vs ヴィッセル神戸

■第12節

▼5月6日(月)

13:00 東京ヴェルディ vs ジュビロ磐田

13:00 ヴィッセル神戸 vs アルビレックス新潟

13:05 ガンバ大阪 vs セレッソ大阪

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs FC東京

14:00 京都サンガF.C. vs FC町田ゼルビア

14:00 アビスパ福岡 vs 川崎フロンターレ

15:00 サンフレッチェ広島 vs 名古屋グランパス

16:00 柏レイソル vs 鹿島アントラーズ

16:00 湘南ベルマーレ vs サガン鳥栖

17:00 浦和レッズ vs 横浜F・マリノス

■第13節

▼5月10日(金)

19:00 横浜F・マリノス vs サンフレッチェ広島(※)

▼5月11日(土)

14:00 アルビレックス新潟 vs 浦和レッズ

14:00 ジュビロ磐田 vs サガン鳥栖

14:00 京都サンガF.C. vs アビスパ福岡

15:00 川崎フロンターレ vs 北海道コンサドーレ札幌(※)

15:00 湘南ベルマーレ vs FC町田ゼルビア

16:00 名古屋グランパス vs ガンバ大阪

16:00 セレッソ大阪 vs ヴィッセル神戸

17:00 FC東京 vs 柏レイソル

▼5月12日(日)

13:05 鹿島アントラーズ vs 東京ヴェルディ

■第14節

▼5月15日(水)

19:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ジュビロ磐田

19:00 柏レイソル vs 湘南ベルマーレ

19:00 東京ヴェルディ vs ガンバ大阪

19:00 FC町田ゼルビア vs セレッソ大阪

19:00 アルビレックス新潟 vs 横浜F・マリノス

19:00 名古屋グランパス vs FC東京

19:00 ヴィッセル神戸 vs アビスパ福岡

19:00 サンフレッチェ広島 vs 鹿島アントラーズ

19:00 サガン鳥栖 vs 川崎フロンターレ

19:30 浦和レッズ vs 京都サンガF.C.

■第15節

▼5月18日(土)

16:00 アビスパ福岡 vs セレッソ大阪

19:00 サガン鳥栖 vs 名古屋グランパス

▼5月19日(日)

14:00 FC町田ゼルビア vs 東京ヴェルディ

14:00 ジュビロ磐田 vs 浦和レッズ

14:00 京都サンガF.C. vs サンフレッチェ広島

15:00 鹿島アントラーズ vs ヴィッセル神戸

15:00 FC東京 vs 横浜F・マリノス

15:00 ガンバ大阪 vs 川崎フロンターレ

16:00 柏レイソル vs 北海道コンサドーレ札幌

16:00 湘南ベルマーレ vs アルビレックス新潟

■第16節

▼5月25日(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 鹿島アントラーズ

14:00 ジュビロ磐田 vs 湘南ベルマーレ

16:00 川崎フロンターレ vs 柏レイソル(※)

16:00 横浜F・マリノス vs サガン鳥栖(※)

16:00 アルビレックス新潟 vs アビスパ福岡

▼5月26日(日)

14:00 ヴィッセル神戸 vs 東京ヴェルディ

15:00 FC東京 vs ガンバ大阪

15:00 名古屋グランパス vs 京都サンガF.C.

15:00 セレッソ大阪 vs サンフレッチェ広島

16:00 浦和レッズ vs FC町田ゼルビア

■第17節

▼5月31日(金)

19:00 サガン鳥栖 vs FC東京

▼6月1日(土)

14:00 サンフレッチェ広島 vs ジュビロ磐田

15:00 鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス

15:00 FC町田ゼルビア vs アルビレックス新潟

15:00 湘南ベルマーレ vs ガンバ大阪

16:00 浦和レッズ vs ヴィッセル神戸

19:00 京都サンガF.C. vs セレッソ大阪

▼6月2日(日)

13:05 東京ヴェルディ vs 北海道コンサドーレ札幌

17:00 川崎フロンターレ vs 名古屋グランパス

19:00 柏レイソル vs アビスパ福岡

■第18節

▼6月15日(土)

16:00 横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア

18:30 サンフレッチェ広島 vs 東京ヴェルディ

19:00 京都サンガF.C. vs 北海道コンサドーレ札幌

19:00 セレッソ大阪 vs 浦和レッズ

▼6月16日(日)

14:00 ヴィッセル神戸 vs 川崎フロンターレ

15:30 アビスパ福岡 vs サガン鳥栖

18:00 鹿島アントラーズ vs アルビレックス新潟

18:00 FC東京 vs ジュビロ磐田

18:00 名古屋グランパス vs 湘南ベルマーレ

18:00 ガンバ大阪 vs 柏レイソル

■第19節

▼6月22日(土)

15:00 FC町田ゼルビア vs アビスパ福岡

18:00 東京ヴェルディ vs 名古屋グランパス

18:00 アルビレックス新潟 vs 川崎フロンターレ

18:30 ジュビロ磐田 vs セレッソ大阪

19:00 浦和レッズ vs 鹿島アントラーズ

19:00 柏レイソル vs サンフレッチェ広島

19:00 湘南ベルマーレ vs FC東京

19:00 サガン鳥栖 vs 京都サンガF.C.

▼6月23日(日)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 横浜F・マリノス

■第20節

▼6月26日(水)

19:00 鹿島アントラーズ vs ガンバ大阪

19:00 FC東京 vs 北海道コンサドーレ札幌

19:00 川崎フロンターレ vs 湘南ベルマーレ

19:00 ジュビロ磐田 vs 東京ヴェルディ

19:00 名古屋グランパス vs 浦和レッズ

19:00 京都サンガF.C. vs 柏レイソル

19:00 セレッソ大阪 vs サガン鳥栖

19:00 ヴィッセル神戸 vs FC町田ゼルビア

19:00 サンフレッチェ広島 vs アルビレックス新潟

19:00 アビスパ福岡 vs 横浜F・マリノス

■第21節

▼6月29日(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs アルビレックス新潟

19:00 川崎フロンターレ vs サンフレッチェ広島

19:00 横浜F・マリノス vs 東京ヴェルディ

▼6月30日(日)

18:00 ガンバ大阪 vs FC町田ゼルビア

18:00 セレッソ大阪 vs 名古屋グランパス

18:30 浦和レッズ vs ジュビロ磐田

18:30 FC東京 vs アビスパ福岡

19:00 湘南ベルマーレ vs 京都サンガF.C.

19:00 ヴィッセル神戸 vs 鹿島アントラーズ

19:00 サガン鳥栖 vs 柏レイソル

■第22節

▼7月5日(金)

19:00 サンフレッチェ広島 vs ヴィッセル神戸

▼7月6日(土)

18:00 鹿島アントラーズ vs 北海道コンサドーレ札幌

18:00 東京ヴェルディ vs セレッソ大阪

18:00 FC町田ゼルビア vs 名古屋グランパス

18:30 浦和レッズ vs 湘南ベルマーレ

18:30 アルビレックス新潟 vs サガン鳥栖

18:30 ジュビロ磐田 vs 川崎フロンターレ

19:00 ガンバ大阪 vs 横浜F・マリノス

▼7月7日(日)

19:00 アビスパ福岡 vs 京都サンガF.C.

■第23節

▼7月13日(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ヴィッセル神戸

19:00 FC東京 vs アルビレックス新潟

▼7月14日(日)

18:00 東京ヴェルディ vs FC町田ゼルビア

18:00 名古屋グランパス vs 柏レイソル

18:30 京都サンガF.C. vs 浦和レッズ

18:30 サンフレッチェ広島 vs アビスパ福岡

19:00 川崎フロンターレ vs セレッソ大阪

19:00 湘南ベルマーレ vs ジュビロ磐田

19:00 サガン鳥栖 vs ガンバ大阪

19:30 横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ

■第24節

▼7月20日(土)

18:00 鹿島アントラーズ vs FC東京

18:00 FC町田ゼルビア vs 横浜F・マリノス

19:00 浦和レッズ vs 北海道コンサドーレ札幌

19:00 柏レイソル vs 川崎フロンターレ

19:00 ジュビロ磐田 vs 京都サンガF.C.

19:00 ガンバ大阪 vs 湘南ベルマーレ

19:00 セレッソ大阪 vs アルビレックス新潟

19:00 ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス

19:00 アビスパ福岡 vs 東京ヴェルディ

▼7月21日(日)

19:00 サガン鳥栖 vs サンフレッチェ広島

■第25節

▼8月7日(水)

19:00 鹿島アントラーズ vs サガン鳥栖

19:00 東京ヴェルディ vs サンフレッチェ広島

19:00 川崎フロンターレ vs ヴィッセル神戸

19:00 湘南ベルマーレ vs アビスパ福岡

19:00 アルビレックス新潟 vs ジュビロ磐田

19:00 京都サンガF.C. vs 名古屋グランパス

19:00 ガンバ大阪 vs FC東京

19:00 セレッソ大阪 vs FC町田ゼルビア

19:30 浦和レッズ vs 柏レイソル

19:30 横浜F・マリノス vs 北海道コンサドーレ札幌

■第26節

▼8月10日(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs アビスパ福岡

▼8月11日(日)

18:00 FC町田ゼルビア vs 湘南ベルマーレ

18:30 サンフレッチェ広島 vs セレッソ大阪

19:00 柏レイソル vs ガンバ大阪

19:00 FC東京 vs 川崎フロンターレ

19:00 ジュビロ磐田 vs 鹿島アントラーズ

19:00 名古屋グランパス vs 東京ヴェルディ

19:00 サガン鳥栖 vs 浦和レッズ

19:30 横浜F・マリノス vs ヴィッセル神戸

▼8月12日(月)

19:00 アルビレックス新潟 vs 京都サンガF.C.

■第27節

▼8月16日(金)

19:30 北海道コンサドーレ札幌 vs サガン鳥栖

▼8月17日(土)

18:00 鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ

18:00 FC町田ゼルビア vs ジュビロ磐田

19:00 FC東京 vs 東京ヴェルディ

19:00 川崎フロンターレ vs 横浜F・マリノス

19:00 湘南ベルマーレ vs 柏レイソル

19:00 名古屋グランパス vs サンフレッチェ広島

19:00 セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C.

19:00 ヴィッセル神戸 vs ガンバ大阪

19:30 アビスパ福岡 vs アルビレックス新潟

■第28節

▼8月24日(土)

18:30 ガンバ大阪 vs アビスパ福岡

19:00 浦和レッズ vs 川崎フロンターレ

19:00 横浜F・マリノス vs セレッソ大阪

19:00 湘南ベルマーレ vs 名古屋グランパス

19:00 京都サンガF.C. vs FC東京

▼8月25日(日)

18:00 東京ヴェルディ vs 鹿島アントラーズ

18:30 サンフレッチェ広島 vs 柏レイソル

19:00 アルビレックス新潟 vs FC町田ゼルビア

19:00 ジュビロ磐田 vs 北海道コンサドーレ札幌

19:00 ヴィッセル神戸 vs サガン鳥栖

■第29節

▼8月31日(土)

18:00 FC町田ゼルビア vs 浦和レッズ

18:30 サンフレッチェ広島 vs FC東京

19:00 柏レイソル vs 東京ヴェルディ

19:00 ジュビロ磐田 vs 横浜F・マリノス

19:00 名古屋グランパス vs アルビレックス新潟

19:00 京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ

19:00 セレッソ大阪 vs ガンバ大阪

19:00 サガン鳥栖 vs 湘南ベルマーレ

▼9月1日(日)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 川崎フロンターレ

19:00 アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸

■第30節

▼9月14日(土)or9月15日(日)

北海道コンサドーレ札幌 vs 東京ヴェルディ

鹿島アントラーズ vs サンフレッチェ広島

柏レイソル vs ジュビロ磐田

FC東京 vs 名古屋グランパス

アルビレックス新潟 vs 湘南ベルマーレ

ガンバ大阪 vs 浦和レッズ

アビスパ福岡 vs FC町田ゼルビア

川崎フロンターレ vs サガン鳥栖(※)

横浜F・マリノス vs 京都サンガF.C.(※)

ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪(※)

■第31節

▼9月21日(土)or9月22日(日)

鹿島アントラーズ vs 柏レイソル

浦和レッズ vs FC東京

東京ヴェルディ vs サガン鳥栖

FC町田ゼルビア vs 北海道コンサドーレ札幌

湘南ベルマーレ vs セレッソ大阪

アルビレックス新潟 vs ヴィッセル神戸

ジュビロ磐田 vs アビスパ福岡

名古屋グランパス vs 川崎フロンターレ

京都サンガF.C. vs ガンバ大阪

サンフレッチェ広島 vs 横浜F・マリノス(※)

■第32節

▼9月28日(土)or9月29日(日)

北海道コンサドーレ札幌 vs 京都サンガF.C.

湘南ベルマーレ vs 鹿島アントラーズ

名古屋グランパス vs ジュビロ磐田

ガンバ大阪 vs 東京ヴェルディ

セレッソ大阪 vs 柏レイソル

サンフレッチェ広島 vs FC町田ゼルビア

サガン鳥栖 vs アビスパ福岡

川崎フロンターレ vs アルビレックス新潟(※)

横浜F・マリノス vs FC東京(※)

ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ(※)

■第33節

▼10月4日(金)

アビスパ福岡 vs 名古屋グランパス

▼10月5日(土)or10月6日(日)

浦和レッズ vs セレッソ大阪

柏レイソル vs 横浜F・マリノス

FC東京 vs サガン鳥栖

東京ヴェルディ vs 湘南ベルマーレ

FC町田ゼルビア vs 川崎フロンターレ

アルビレックス新潟 vs 鹿島アントラーズ

ジュビロ磐田 vs サンフレッチェ広島

京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸

ガンバ大阪 vs 北海道コンサドーレ札幌

■第34節

▼10月19日(土)or10月20日(日)

鹿島アントラーズ vs アビスパ福岡

柏レイソル vs FC町田ゼルビア

東京ヴェルディ vs 浦和レッズ

湘南ベルマーレ vs サンフレッチェ広島

名古屋グランパス vs 北海道コンサドーレ札幌

京都サンガF.C. vs サガン鳥栖

セレッソ大阪 vs ジュビロ磐田

川崎フロンターレ vs ガンバ大阪(※)

横浜F・マリノス vs アルビレックス新潟(※)

ヴィッセル神戸 vs FC東京(※)

■第35節

▼11月3日(日)

北海道コンサドーレ札幌 vs セレッソ大阪

FC東京 vs 湘南ベルマーレ

アルビレックス新潟 vs 東京ヴェルディ

ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス

アビスパ福岡 vs 柏レイソル

サガン鳥栖 vs FC町田ゼルビア

セレッソ大阪 vs ジュビロ磐田

川崎フロンターレ vs 鹿島アントラーズ(※)

横浜F・マリノス vs 浦和レッズ(※)

ヴィッセル神戸 vs ジュビロ磐田(※)

サンフレッチェ広島 vs 京都サンガF.C.(※)

■第36節

▼11月9日(日)

鹿島アントラーズ vs 名古屋グランパス

柏レイソル vs アルビレックス新潟

FC町田ゼルビア vs FC東京

湘南ベルマーレ vs 北海道コンサドーレ札幌

ジュビロ磐田 vs ガンバ大阪

セレッソ大阪 vs アビスパ福岡

浦和レッズ vs サンフレッチェ広島(※)

東京ヴェルディ vs ヴィッセル神戸(※)

京都サンガF.C. vs 川崎フロンターレ(※)

サガン鳥栖 vs 横浜F・マリノス(※)

■第37節

▼11月30日(土)

FC町田ゼルビア vs 京都サンガF.C.

アルビレックス新潟 vs ガンバ大阪

ジュビロ磐田 vs FC東京

名古屋グランパス vs サガン鳥栖

セレッソ大阪 vs 鹿島アントラーズ

アビスパ福岡 vs 浦和レッズ

柏レイソル vs ヴィッセル神戸(※)

東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ(※)

湘南ベルマーレ vs 横浜F・マリノス(※)

サンフレッチェ広島 vs 北海道コンサドーレ札幌(※)

■第38節

▼12月8日(日)

北海道コンサドーレ札幌 vs 柏レイソル

鹿島アントラーズ vs FC町田ゼルビア

浦和レッズ vs アルビレックス新潟

FC東京 vs セレッソ大阪

川崎フロンターレ vs アビスパ福岡

横浜F・マリノス vs 名古屋グランパス

京都サンガF.C. vs 東京ヴェルディ

ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島

ヴィッセル神戸 vs 湘南ベルマーレ

サガン鳥栖 vs ジュビロ磐田