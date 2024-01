「貸した金は返ってこない！」って…金銭のトラブル？人間関係のトラブル!?10代と考えるお金の話

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月22日(月)は、『私が考えたお金の名言集』と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、今回の企画を説明する際に話していたそれぞれの名言を紹介します。こもり校長:今夜は、生徒(リスナー)が考えた、体験したことで生まれた、お金にまつわる名言を教えてほしい。お金が大好きな僕や、生徒に響く名言を教えてください。13歳です! お小遣いが千円です! という生徒でも、お金にまつわる名言はあるかもしれない。COCO教頭:可能性はあるよね。こもり校長:教頭はある?COCO教頭:私の場合はコレです!こもり校長:なんかわかりそう……(笑)。COCO教頭:簡単に言うと、「お金を貸すと返ってこねーよ!」ってこと。本当に……ほんまに返ってけーへん(笑)。こもり校長:でも、そういうもんだと思っているんでしょ? 悩む必要はなくない?COCO教頭:そうなんだけど、自分もやっちゃってるんだよね。ごはんを食べに行って……最近はあまり現金を持ち歩かないから。現金しかダメなカフェで、友達に「払っておいて」と言って……逆もしかりで、「出しといて」と言われることもあって。それが積み重なって、もうないことになっちゃってる。こもり校長:別にいいんじゃない?COCO教頭:まぁ、いいっちゃいい……だから、「そういうもんだよ」と思って貸し借りしなさいよ! ってこと。こもり校長:僕の場合は……COCO教頭:深そうだけど……どういうことですか?こもり校長:今の「貸したお金は返ってこない」って、お金で解決できる話なの。でも、お金の貸し借りで生まれるトラブルは、人間関係のことじゃん。「あなたならお金を返してくれると信用していたのに、返してくれる人じゃなかったんですね」ということだから、人間間のトラブルじゃん。だから解決しないの。COCO教頭:うんうん。こもり校長:でも、例えば「今月は、お小遣いをめちゃくちゃ使ったからピンチだ……友達のプレゼントも買いたいのにどうしよう」と悩んでいるのって、翌月からお小遣いを貯めて、プレゼントを買えば解決する話じゃん。だから、お金が無いことで悩む必要はない!COCO教頭:後からでも相殺できたらいいってことか。こもり校長:そう! お金の悩みはお金が解決できるの。COCO教頭:なるほど~。こもり校長:でも、ほかの物事……さっきも言ったように、人間関係みたいなものは簡単には解決しないじゃん。だから、お金で悩む必要はないですよ、というのが俺の名言。COCO教頭:その結果、校長はお金を使いすぎている、ってことですね。こもり校長:うん……でも、「使いすぎているけど何か?」という状態だよね。別に貯めようとしてないですし。COCO教頭:それは、ずっと言ってるよね(笑)。こもり校長:こんな感じで、生徒のキミが考えた名言を待っています!この日、電話をつないだリスナーとその名言・「今月は大口(お年玉)が入ったので、Mrs. GREEN APPLE先生のアルバム(2万円弱)を買いました」という15歳・「バイト代を予算立てて使っています。ライブが好きなので、支払い時期を目がけて貯めたりもします」という20歳・「貯金が大好きです。貯まっていくのを見るのが楽しみです」という16歳・「バイト代が月に10万くらいあるのですが、友達と遊んでいるとなくなるし、ZOZOのツケ払いもヤバいです!」という19歳なお、こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)は「使う派」、COCO教頭(CRAZY COCO)は「しっかり資産形成する派」とのことです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/