SUPER BEAVER「19歳、何を聴いていた？」スキマスイッチ、いきものがかり…デビュー前を思い出す楽曲たち

SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。1月19日(金)の放送では、19歳のリスナーから届いた「みなさんが、19歳のときに聴いていた曲とか刺さった歌詞とかありますか?」という質問に回答しました。柳沢亮太(Gt.):19歳のころって、およそ10……わっ、言いたくない。渋谷龍太(Vo.):言っちゃえ、言っちゃえ!柳沢:およそ15年近く前になるんですよ、3年前ぐらいの話じゃなくて(笑)。およそ15年前ってことは……我々、SUPER BEAVERが1度目のメジャーデビューをするちょっと手前ぐらいか。上杉研太(Ba.):そうだね。俺が渋谷と一緒に、調理師学校に通ってたときだな。渋谷:柳沢さんと藤原さん、上杉と私は1学年違うので。この1年って結構デカいから。それぞれの状況によって聴くものが違ったと思うけど……これだ! っていう曲を覚えている人いますか?藤原"35才"広明(Dr.):俺、スキマスイッチ先輩とか、いきものがかりさんの「コイスルオトメ」とか聴いてた。それこそ高校生ぐらいのときに、柳沢さんと一緒にスキマスイッチパイセンのライブ行ったのよ。柳沢:たしかに行った!渋谷:あれか! 代々木第一体育館行ったって言ってたな。藤原:ベストとかたぶん出てたのかな? そのときはしょっちゅう聴いてたと思う。いい曲だなって。渋谷:そう考えると、すげぇな……! ライブに行ったっていうの覚えてる。上杉:感動してた!渋谷:上杉さん、なにかありますか?上杉:19歳のときに、レッチリの「Dani California」が入っている『Stadium Arcadium』ってタイトルのアルバムが出て、それを聴いていたのと……LOST IN TIMEのファーストをめっちゃ聴いていたのと、ジャパハリネットのベストが出たぐらいだったと思うんだよね。渋谷:たしかにね!上杉:ちょうど高校ぐらいのときに、渋谷とジャパハリのライブに行ったりとか。「ベスト買いに行ったな~」とか、「聴いていたな」とか、結構そういう時期だった気がしますね。渋谷:それを聴くと、時間経ってるなぁ……!上杉:経ってんのよ!渋谷:私、渋谷もいろいろ紐づいて覚えていて。19歳のときに初めてニューバランスの『996』を買ったの。made in Englandのデッドストックを買ったの。それを履いて、横浜のclub Lizardに行ったことをめっちゃ覚えていて。ECHOっていうバンドを観に行ったんだけど、俺はそのときの印象がとっても強いから、19歳の時は横浜のECHOをめっちゃ聴いていたんじゃないのかなって記憶していますね。藤原:なるほど!渋谷:柳沢さんは?柳沢:「何聴いてたんだろう?」と思っていろいろ調べてたんだけど……アジカン先輩のアルバム『ワールド ワールド ワールド』とか、多分そのぐらいだと思うんだけど。それよりちょっと前に出てたアルバムだけど、音速ラインとかすごく聴いてた!藤原:音速ライン、かっこいいよね!柳沢:だけど、実は音速ラインってメロディーがすごくキャッチーで歌声は柔らかいのに、音はめっちゃ歪んでるの(笑)。藤原:音がめっちゃかっこいいの! ドラムの音とか、めちゃくちゃかっこよくて!柳沢:LOST IN TIMEもすごく聴いていたし……。上杉:スネオヘアーとかね!柳沢:スネオヘアーもめっちゃ聴いてた!藤原:アニメ『ハチミツとクローバー』の曲もやってたよね!柳沢:たしかに、当時すごく聴いてた! いまでも聴くんだけどね。渋谷:質問のおかげで盛り上がらせていただきました(笑)。ありがとうございます!