Riot Gamesが世界中で総従業員の10%強を解雇 - コア開発チーム以外に影響

Riot Gamesは1月22日(現地時間)、同社の従業員のうち11%を対象に人員整理を実施すると明らかにした。約530人が解雇される。

Riot Gamesは『League of Legends』や『VALORANT』を開発・提供するゲーム会社。同社では2019年ごろから積極的な採用活動が行われてきており、これによって従業員数が倍増。しかし一部の事業はうまくいっていないとしており、コストが持続不可能なラインを越えて増大しているという。コアとなる人員以外を対象に人員整理を実施し、「プレーヤーの価値を最も高めるもの、つまりプレーヤーの時間に本当に価値があるものに重点を置く」と述べている。

Minutes ago, we shared an important update with Rioters about the future of Riot Games. Here’s what these changes mean for our games and what players can expect from us going forward: https://t.co/SPjvtANGdK pic.twitter.com/WGSr6fkvjp