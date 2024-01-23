東京ヤクルトスワローズ　春季キャンプ2024情報　期間日程スケジュール　…

東京ヤクルトスワローズ 最新情報



いよいよ球春到来を迎えたプロ野球。2024年シーズンに向け、春季キャンプのスタートを切る。開催に先立ち、12球団の参加メンバーが続々と発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けなど基本情報をまとめた。今回は、東京ヤクルトスワローズ編。









期間



一軍

日程

2024年2月1日（木）～2月28日（水）

※休養日：5日（月）、9日（金）、14日（水）、19日（月）、22日（木）、26日（月）



場所

ANA BALL PARK 浦添











二軍

日程

＜第1クール＞

2024年2月1日（木）～2月3日（土）



場所

ヤクルト戸田球場





＜第2クール＞

2024年2月5日（月）～2月29日（木）

※休養日：8日（木）、13日（火）、17日（土）、22日（木）、26日（月）



場所

西都原（さいとばる）運動公園野球場











一軍

投手

石山泰稚、清水昇、奥川恭伸、石川雅規、木澤尚文、吉村貢司郎、山野太一、松本健吾、小川泰弘、田口麗斗、ロドリゲス、エスパーダ、 山本大貴、大西広樹、小澤怜史、高橋奎二、嘉弥真新也、サイスニード、 阪口皓亮、宮川哲、ヤフーレ、沼田翔平



捕手

中村悠平、松本直樹、内山壮真、橋本星哉







内野手

赤羽由紘、山田哲人、長岡秀樹、宮本丈、オスナ、北村拓己、北村恵吾、村上宗隆、武岡龍世、増田珠



外野手

並木秀尊、西川遥輝、丸山和郁、塩見泰隆、青木宣親、サンタナ、濱田太貴















二軍

投手

西舘昂汰、山下輝、原樹理、星知弥、石原勇輝、高梨裕稔、柴田大地、金久保優斗、尾仲祐哉、長谷川宙輝、坂本拓己、竹山日向、丸山翔大、今野龍太、近藤弘樹、嘉手苅浩太、下慎之介



捕手

西田明央、古賀優大、鈴木叶、フェリペ







内野手

川端慎吾、西村瑠伊斗、太田賢吾、小森航大郎、三ツ俣大樹、伊藤琉偉、髙野颯太



外野手

山崎晃大朗、澤井廉、岩田幸宏

















【了】