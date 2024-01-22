広島カープ　春季キャンプ2024情報　期間日程スケジュール　キャンプ地　…

広島東洋カープ 最新情報
いよいよ球春到来を迎えたプロ野球。2024年シーズンに向け、春季キャンプのスタートを切る。開催に先立ち、12球団の参加メンバーが続々と発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けなど基本情報をまとめた。今回は、広島東洋カープ編。
期間
一軍
日程
≪日南キャンプ≫
2024年2月1日(木）～2月13日(火)
※休養日：5日(月）、9日(金）
場所
天福球場（宮崎県日南市）
≪沖縄キャンプ≫
2024年2月15日(木）～2月27日(火)
※休養日：2月14日(水)、19日(月）、22日(木)
場所
コザしんきんスタジアム(沖縄市野球場)
二軍
日程
≪広島キャンプ(大野練習場)≫
2024年2月1日(木）～2月4日(日)
場所
大野練習場（広島県廿日市）
≪日南キャンプ≫
2024年2月6日(火）～2月27日(火)
※休養日：2月9日(金)、15日(木）、19日(月）、22日(木)
場所
東光寺球場（宮崎県日南市）※2/6～2/13まで
天福球場（宮崎県日南市）
一軍
投手
捕手
内野手
外野手
二軍
投手
捕手
内野手
外野手
【了】