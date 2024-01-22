広島カープ　春季キャンプ2024情報　期間日程スケジュール　キャンプ地　…

広島東洋カープ 最新情報



いよいよ球春到来を迎えたプロ野球。2024年シーズンに向け、春季キャンプのスタートを切る。開催に先立ち、12球団の参加メンバーが続々と発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けなど基本情報をまとめた。今回は、広島東洋カープ編。









期間



一軍

日程

≪日南キャンプ≫

2024年2月1日(木）～2月13日(火)

※休養日：5日(月）、9日(金）



場所

天福球場（宮崎県日南市）





≪沖縄キャンプ≫

2024年2月15日(木）～2月27日(火)

※休養日：2月14日(水)、19日(月）、22日(木)



場所

コザしんきんスタジアム(沖縄市野球場)











二軍

日程

≪広島キャンプ(大野練習場)≫

2024年2月1日(木）～2月4日(日)



場所

大野練習場（広島県廿日市）





≪日南キャンプ≫

2024年2月6日(火）～2月27日(火)

※休養日：2月9日(金)、15日(木）、19日(月）、22日(木)



場所

東光寺球場（宮崎県日南市）※2/6～2/13まで

天福球場（宮崎県日南市）









一軍

投手





捕手











内野手





外野手











二軍

投手





捕手











内野手





外野手

















【了】