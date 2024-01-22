Jリーグは22日、2024シーズンのJリーグYBCルヴァンカップの組分けを発表した。
今大会から大会方式が大幅に変更となるルヴァン杯。まず、参加クラブは従来のJ1クラブのみから、J1・J2・J3の全60クラブへと増加。それに伴い、ノックアウト方式による『1stラウンド』、『プレーオフラウンド』、『プライムラウンド』の3ラウンド構成になった。なお、AFCアジアチャンピオンズリーグ・ノックアウトステージに進出する3クラブ（川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、ヴァンフォーレ甲府）はプライムラウンドから、一方でグループステージ敗退の浦和レッズは1stラウンドからの参加となる。
その1stラウンドの組分けが22日に決定。同ラウンドは、前述したACL組の3クラブを除く、計57クラブを10グループに分け、1試合制のノックアウト方式による各トーナメントを勝ち上がった10クラブが、プレーオフラウンド進出となる。前回王者のアビスパ福岡は、レノファ山口FCと松本山雅FCの勝者と、J1王者のヴィッセル神戸はFC今治と2回戦で激突。また、J1初昇格のFC町田ゼルビアは、J1・5位の鹿島アントラーズのブロックに入った。
なお、試合会場は下位リーグのクラブのホーム、同一リーグの場合は2023シーズンのリーグ戦下位クラブのホームで開催されるとのことだ。
1stラウンドの組分けは以下の通り
■組分け
1グループ・5クラブ
1回戦 【3】VS【4】
2回戦 【2】VS【3or4】、【1】VS【5】
3回戦 2回戦の勝者同士
・グループ1
【1】ヴィッセル神戸
【2】清水エスパルス
【3】モンテディオ山形
【4】カターレ富山
【5】FC今治
・グループ2
【1】サンフレッチェ広島
【2】東京ヴェルディ
【3】ジェフユナイティッド千葉
【4】鹿児島ユナイテッドFC
【5】奈良クラブ
・グループ3
【1】浦和レッズ
【2】ジュビロ磐田
【3】V・ファーレン長崎
【4】愛媛FC
【5】ガイナーレ鳥取
1グループ・6クラブ
1回戦 【4】VS【5】、【3】VS【6】
2回戦 【1】VS【4or5】、【2】VS【3or6】
3回戦 2回戦の勝者同士
・グループ4
【1】鹿島アントラーズ
【2】FC町田ゼルビア
【3】大分トリニータ
【4】ツエーゲン金沢
【5】ヴァンラーレ八戸
【6】ギラヴァンツ北九州
・グループ5
【1】名古屋グランパス
【2】横浜FC
【3】ファジアーノ岡山
【4】大宮アルディージャ
【5】FC岐阜
【6】テゲバジャーロ宮崎
・グループ6
【1】アビスパ福岡
【2】柏レイソル
【3】ザスパ群馬
【4】レノファ山口FC
【5】松本山雅FC
【6】SC相模原
・グループ7
【1】セレッソ大阪
【2】ガンバ大阪
【3】藤枝MYFC
【4】栃木SC
【5】いわてグルージャ盛岡
【6】FC琉球
・グループ8
【1】アルビレックス新潟
【2】湘南ベルマーレ
【3】ブラウブリッツ秋田
【4】いわきFC
【5】FC大阪
【6】カマタマーレ讃岐
・グループ9
【1】FC東京
【2】サガン鳥栖
【3】ロアッソ熊本
【4】水戸ホーリーホック
【5】Y.S.C.C.横浜
【6】福島ユナイテッド
・グループ10
【1】北海道コンサドーレ札幌
【2】京都サンガF.C.
【3】徳島ヴォルティス
【4】ベガルタ仙台
【5】アスルクラロ沼津
【6】AC長野パルセイロ
■開催日程
・1stラウンド
1回戦 3月6日（水）or 3月13日（水）
2回戦 4月17日（水）or 4月24日（水）
3回戦 5月22日（水）
・プレーオフラウンド
第1戦 6月5日（水）
第2戦 6月9日（日）
・プライムラウンド
準々決勝・第1戦 9月4日（水）
準々決勝・第2戦 9月8日（日）
準決勝・第1戦 10月9日（水）
準決勝・第2戦 10月13日（日）
決勝 開催日未定