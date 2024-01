BABYMETALが「メタり！！」ライブMV公開、「NEX_FEST」出演映像で構成

BABYMETALが、「メタり!! (feat. Tom Morello)」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。

【動画を見る】「メタり!! (feat. Tom Morello)」ライブMV

本映像は昨年10月、11月にBRING ME THE HORIZONがキュレートする新フェス「NEX_FEST」にBABYMETALが出演した際に収録され、臨場感溢れる映像で構成されている。みんなで輪(サークル)になって踊れる、わっしょい(リフトアップ)ソングのパフォーマンスで、オーディエンスとともに盛り上がる熱狂ライブの模様を見ることができる。なお同楽曲は、Rage Against the MachineのギタリストTom Morelloをゲストに迎え、世代を超えたエクストリームコラボが実現した楽曲。新生BABYMETALの初の新曲として昨年8月に配信リリースされ、全世界25ヵ国を巡るワールドツアーを通して各地のオーディエンスをアツくしたBABYMETAL流の新しいアッパーチューンとなっている。

BABYMETALは、2024年3月2日(土)、3日(日)に横浜アリーナにて「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM」と題された2DAYS公演の開催が決定しており、今回のワールドツアーでは初となる日本でのアリーナ公演かつ、今年二十歳を迎えたMOMOMETALの聖誕を祝う”儀式”が執り行われる。新たな情報として各公演のサブタイトルが決定。DAY-1が「20 NIGHT」、DAY-2が「21 NIGHT」と発表された。

<リリース情報>

BABYMETAL

DIGITAL SINGLE「メタり!! (feat. Tom Morello)」

配信中

https://Babymetal.lnk.to/METALI

<ライブ情報>

「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM」

【20 NIGHT】2024年3月2日(土)、【21 NIGHT】3月3日(日)横浜アリーナ

時間:

OPEN 16:30 / START 18:00 (3月2日)

OPEN 15:30 / START 17:00 (3月3日)

https://babymetal.com/legend-mm/

BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com