阪神タイガース 最新情報
いよいよ球春到来を迎えたプロ野球。2024年シーズンに向け、春季キャンプのスタートを切る。開催に先立ち、12球団の参加メンバーが続々と発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けなど基本情報をまとめた。今回は、阪神タイガース編。
期間
一軍
日程
2月1日(木)～27日(火)
※休養日：2月5日(月)、9日(金)、15日(木)、21日(水)
天候等により変更する可能性あり。
場所
宜野座村野球場
二軍
日程
2月1日(木)～27日(火)
※休養日：2月5日(月)、9日(金)、15日(木)、21日(水)
天候等により変更する可能性あり。
場所
うるま市具志川野球場
一軍
投手
J・ゲラ、西純矢、西勇輝、青柳晃洋、椎葉剛、伊藤将司、門別啓人、漆原大晟、才木浩人、浜地真澄、及川雅貴、村上頌樹、桐敷拓馬、茨木秀俊、大竹耕太郎、富田蓮、岡留英貴、湯浅京己、石井大智、ビーズリー
捕手
梅野隆太郎、坂本誠志郎、藤田健斗、中川勇斗
内野手
木浪聖也、大山悠輔、熊谷敬宥、佐藤輝明、渡邉諒、小幡竜平、中野拓夢、植田海
外野手
森下翔太、近本光司、ノイジー、井上広大、ミエセス、前川右京、野口恭佑
二軍
投手
岩崎優、岩貞祐太、下村海翔、森木大智、秋山拓巳、鈴木勇斗、島本浩也、加治屋蓮、石黒佑弥、津田淳哉、岩田将貴、小川一平、松原快、伊藤稜、川原陸、髙橋遥人、佐藤蓮
捕手
榮枝裕貴、長坂拳弥、片山雄哉
内野手
糸原健斗、戸井零士、遠藤成、山田脩也、百﨑蒼生、髙寺望夢、原口文仁
外野手
井坪陽生、髙濱祐仁、島田海吏、小野寺暖、豊田寛、福島圭音
【了】