中日ドラゴンズ　春季キャンプ2024のメンバー振り分け・期間日程スケジュ…

中日ドラゴンズ 最新情報



いよいよ球春到来を迎えたプロ野球。2024年シーズンに向け、春季キャンプのスタートを切る。開催に先立ち、12球団の参加メンバーが続々と発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けなど基本情報をまとめた。今回は、中日ドラゴンズ編。









期間



一軍

日程

2月1日(木)～25日(日)

※休養日：2月5日(月)、9日(金)、14日(水)、19日(月)



場所

Agreスタジアム北谷













二軍

日程

2月1日(木)～24日(土)

※休養日：2月5日(月)、9日(金)、14日(水)、19日(月)



場所

オキハム読谷平和の森球場











一軍

投手

根尾昂、小笠原慎之介、田島慎二、橋本侑樹、柳裕也、梅津晃大、髙橋宏斗、涌井秀章、大野雄大、仲地礼亜、勝野昌慶、梅野雄吾、清水達也、藤嶋健人、齋藤綱記、松山晋也、ウンベルト・メヒア、ライデル・マルティネス、マイケル・フェリス、加藤竜馬、松木平優太



捕手

木下拓哉、宇佐見真吾、加藤匠馬、石橋康太







内野手

村松開人、中田翔、中島宏之、津田啓史、辻本倫太郎、石垣雅海、山本泰寛、ダヤン・ビシエド、福永裕基、オルランド・カリステ



外野手

岡林勇希、鵜飼航丞、三好大倫、ブライト健太、上林誠知、細川成也、アレックス・ディカーソン













二軍

投手

草加勝、福谷浩司、石森大誠、森博人、祖父江大輔、福敬登、福田幸之介、松葉貴大、砂田毅樹、土生翔太、福島章太、上田洸太朗、竹内龍臣、フランク・アルバレス、岩嵜翔、加藤翼、垣越建伸、石川翔、岡田俊哉、野中天翔、森山暁生、近藤廉、菊田翔友



捕手

味谷大誠、山浅龍之介、日渡騰輝







内野手

田中幹也、高橋周平、石川昂弥、龍空、樋口正修、星野真生、川上理偉、クリスチャン・ロドリゲス



外野手

大島洋平、濱将乃介、川越誠司、加藤翔平、後藤駿太、福元悠真、板山祐太郎、尾田剛樹、カルロス・モニエル















【了】