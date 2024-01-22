阪神タイガース 最新情報



いよいよ球春到来を迎えたプロ野球。2024年シーズンに向け、春季キャンプのスタートを切る。開催に先立ち、12球団の参加メンバーが続々と発表されている。ここでは、春季キャンプの日程・キャンプ地・メンバー振り分けなど基本情報をまとめた。今回は、阪神タイガース編。









期間



一軍

日程

2月1日(木)～27日(火)

※休養日：2月5日(月)、9日(金)、15日(木)、21日(水)

天候等により変更する可能性あり。



場所

宜野座村野球場













二軍

日程

2月1日(木)～27日(火)

※休養日：2月5日(月)、9日(金)、15日(木)、21日(水)

天候等により変更する可能性あり。



場所

うるま市具志川野球場











一軍

投手

J・ゲラ、西純矢、西勇輝、青柳晃洋、椎葉剛、伊藤将司、門別啓人、漆原大晟、才木浩人、浜地真澄、及川雅貴、村上頌樹、桐敷拓馬、茨木秀俊、大竹耕太郎、富田蓮、岡留英貴、湯浅京己、石井大智、ビーズリー



捕手

梅野隆太郎、坂本誠志郎、藤田健斗、中川勇斗







内野手

木浪聖也、大山悠輔、熊谷敬宥、佐藤輝明、渡邉諒、小幡竜平、中野拓夢、植田海



外野手

森下翔太、近本光司、ノイジー、井上広大、ミエセス、前川右京、野口恭佑













二軍

投手

岩崎優、岩貞祐太、下村海翔、森木大智、秋山拓巳、鈴木勇斗、島本浩也、加治屋蓮、石黒佑弥、津田淳哉、岩田将貴、小川一平、松原快、伊藤稜、川原陸、髙橋遥人、佐藤蓮



捕手

榮枝裕貴、長坂拳弥、片山雄哉







内野手

糸原健斗、戸井零士、遠藤成、山田脩也、百﨑蒼生、髙寺望夢、原口文仁



外野手

井坪陽生、髙濱祐仁、島田海吏、小野寺暖、豊田寛、福島圭音















【了】