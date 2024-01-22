【巨人】読売ジャイアンツ　春季キャンプ2024のメンバー振り分け・期間日…

読売ジャイアンツ（巨人） 最新情報











期間

一軍

日程

2月1日（木）～14日（水） 宮崎キャンプ

※休養日：2月5日（月）、9日（金）※15日（木）は移動日

2月16日（金）～2月28日（水） 那覇キャンプ

※休養日：2月20日（火）、26日（月）



場所

ひなたサンマリンスタジアム宮崎

沖縄セルラースタジアム那覇

ほか











二軍

日程

2月1日（木）～29日（木） 宮崎キャンプ

※休養日：2月5日（月）、9日（金）、15日（木）、20日（火）、26日（月）



場所

ひなたひむかスタジアム

ほか







三軍

日程

2月1日（木）～28日（水） 都城キャンプ

※休養日：2月7日（水）、14日（水）、21日（水）



場所

高城運動公園野球場

ほか











一軍

投手

大勢、西舘勇陽、菅野智之、山﨑伊織、戸郷翔征、高橋礼、グリフィン、近藤大亮、赤星優志、ケラー、馬場皐輔、中川皓太、又木鉄平、森田駿哉、田中千晴、バルドナード、船迫大雅、泉圭輔、メンデス、堀田賢慎、菊地大稀



捕手

大城卓三、岸田行倫、山瀬慎之助







内野手

湯浅大、吉川尚輝、門脇誠、坂本勇人、岡本和真、泉口友汰、中山礼都、秋広優人、ウレーニャ



外野手

長野久義、丸佳浩、萩尾匡也、岡田悠希、佐々木俊輔、松原聖弥











二軍

投手

今村信貴、鈴木康平、畠世周、高梨雄平、直江大輔、髙橋優貴、横川凱、大江竜聖、平内龍太、代木大和、山田龍聖、松井颯、井上温大、三浦克也、京本眞、吉村優聖歩、ルシアーノ、伊藤優輔



捕手

小林誠司、喜多隆介、大津綾也







内野手

増田大輝、若林晃弘、菊田拡和、増田陸、中田歩夢



外野手

梶谷隆幸、重信慎之介、オコエ瑠偉、鈴木大和、ティマ、立岡宗一郎、舟越秀虎









三軍

投手

石田隼都、笠島尚樹、川嵜陽仁、千葉隆広、木下幹也、園田純規、戸田懐生、田村朋輝、富田龍、山﨑友輔、森本哲星、鴨打瑛二、ラモス



捕手

坂本勇人、亀田啓太、前田研輝



内野手

加藤廉、村山源、宇都宮葵星、相澤白虎、岡本大翔、北村流音



外野手

笹原操希、平山功太、大城元











故障班（三軍）

投手

小沼健太、花田侑樹



捕手

萩原哲



内野手

田上優弥



外野手

浅野翔吾、三塚琉生















【了】