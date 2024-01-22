尾田栄一郎原作によるアニメ「MONSTERS 一百三情飛龍侍極（いっぴゃくさんじょうひりゅうじごく）」の配信が本日1月22日にスタート。アニメ「ONE PIECE」でロロノア・ゾロ役を務める中井和哉が出演していることが明かされた。

「MONSTERS 一百三情飛龍侍極」は、19歳の尾田栄一郎が「ONE PIECE」連載前に描き下ろした短編をアニメ化したもの。監督・構成を朴性厚（パク・ソンフ）、キャラクターデザインを小島崇史が務め、制作はE&H productionが担当している。中井は今作で、ナレーションとともに竜 （ドラゴン）役を務めた。

アニメは日本国内では、Netflix、Prime Videoで最速配信。“兵（つわもの）の魂”を求め放浪する若き侍・リューマ役を細谷佳正、竜の大奇襲を受けた町の生き残りの少女・フレア役を花澤香菜、奪われた竜の角笛を取り戻すべく旅を続ける一流剣士・シラノ役を東地宏樹が演じている。

アニメ「MONSTERS 一百三情飛龍侍極」

2024年1月22日（月）配信

スタッフ

原作：尾田栄一郎「MONSTERS」（ジャンプコミックス「WANTED！ 尾田栄一郎短編集」所収）

監督・構成：朴性厚

キャラクターデザイン：小島崇史

美術監督：赤井文尚

色彩設計：長澤諒司

撮影監督：李周美

編集：柳圭介

音楽：堤博明

音楽プロデューサー：小林健樹

音響監督：藤田亜紀子

制作：E&H production

キャスト

リューマ：細谷佳正

フレア：花澤香菜

シラノ：東地宏樹

ディーアールの：真殿光昭

マスター：野村勝人

(c)尾田栄一郎／集英社