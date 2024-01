薬師丸ひろ子が3月から4月にかけて、コンサート「Tree~時の道標~」を開催することを発表した。

1月24日に約6年ぶりとなるオリジナルアルバム「Tree」を発表する薬師丸。今回発表されたコンサートは、タイトル通り最新アルバムを引っ提げて行われるもので、東京・EX THEATER ROPPONGIと大阪・森ノ宮ピロティホールの2会場で全6公演が開かれる。なおアルバム「Tree」には、チケットの最速抽選受付に参加できるシリアルナンバーが封入される。

薬師丸ひろ子 Tree~時の道標~

2024年3月27日(水)東京都 EX THEATER ROPPONGI

2024年3月28日(木)東京都 EX THEATER ROPPONGI

2024年4月6日(土)大阪府 森ノ宮ピロティホール

2024年4月7日(日)大阪府 森ノ宮ピロティホール

2024年4月13日(土)東京都 EX THEATER ROPPONGI

2024年4月14日(日)東京都 EX THEATER ROPPONGI