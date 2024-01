SCANDAL・TOMOMI 思わぬ“言い間違え”に爆笑 メンバーたちが選ぶ「2023年のパワーワード」は？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。1月15日(月)の配信では、前回に引き続きSCANDALメンバーたちから生まれた「2023年のパワーワード」を取り上げました。▶▶【音声を聴く】「SCANDAL Catch up」HARUNA:前回に引き続き、年は明けちゃいましたが、毎年恒例のコーナーで2023年を振り返ります。「SCANDAL Catch up パワーワードアワード 2023!」第2部!一同:拍手。HARUNA:2023年の配信で、メンバーそれぞれの「刺さった発言」「グッときたコメント」などなど……「パワーワード」をアワード形式でピックアップしていきます。2021年から3回目の開催となります。第2部をお届けします。TOMOMI:前回は、HARUNAとMAMIの「2023年パワーワード」を紹介しました。RINA:うん。良かったよ~。MAMI:ありがとうございます……。HARUNA:今回から「パワーワード」が2つずつになりました。TOMOMI:ひとり2つね。HARUNA:どんな「パワーワード」が出てくるのか……それではさっそく、「パワーワードアワード 2023!」順番に紹介していきましょう。パワーワードアワードTOMOMI部門。日比谷野音のライブにお越しいただいたリスナーからのメールを読んでいる最中に出た、TOMOMIのパワーワード。一同:これ覚えてる!MAMI:さすがにこれはヤバいやつ!RINA:聴けない、聴けない!HARUNA:4分45秒あたりからお聴きください。<過去アーカイブの振り返り>※TOMOMIがリスナーからのメッセージを読んでいるシーンです。イベントが始まってトップバッターのにしなさんの歌声に聴き入っていたところ、私たちの1列前に座る「世界一」の黄色いTシャツを着た中年男性の背中に、7、8センチの蜂のような虫が飛んできたのです。そのあとも同じ虫が何度も黄色いシャツの男性のもとに飛んできて、ビビっている私を横目に夫は「この虫、Tシャツに向かって頑張って口を伸ばしているよ」と冷静に解説。その虫は黄色いTシャツをお花だと勘違いして蜜を吸おうとしているんじゃないか、ということでした。残念ながら蜜を吸えなかった虫は、それ以降は寄ってこなくなりました。帰り道で「SCANDALかっこよかったでしょ?」と夫に聞いたところ「とっても素晴らしかった! TOMOMIさんが綺麗な姿勢のまま踊りながら演奏していてびっくりした!」とのこと。TOMOMI:あと、前に座っていたお花が……。一同:お花……!?MAMI:お花じゃないでしょ?HARUNA これは「パワーワード」でしょう。TOMOMI:私のミス(読み間違い)です。MAMI:ホントはなんて書いてあるの?TOMOMI:お花のおじさん。MAMI:そりゃ一緒だよ。(メッセージをくれたリスナーの)わたぱんさんも「やってる(笑わせようとしている)」よね?RINA:そうやし、旦那さんも「やってる」。一同:爆笑。HARUNA:これは強い!MAMI:強すぎる。RINA:ほんまに無理。これは無理。好きすぎる。HARUNA:何回聴いても笑うところが同じだから、笑い声が二重になっちゃう。MAMI:笑い声サラウンドね。HARUNA:「SCANDAL Catch up パワーワードアワード 2023!」TOMOMI部門は「前に座っていたお花が」でした。MAMI:この配信、聴いてくれたかな? 「お花」は。RINA:どうなんやろう。TOMOMI:「自分だ!」っていう自覚があるのかな。RINA:「お花」からのメッセージ、待ってる!HARUNA:お待ちしてます!----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056