THE冠・冠徹弥「“俺の名はヘヴィーメタル”だよ（笑）」ツアーの期間だけ名前を改名!?

ロックバンドMUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FM / JFNのラジオ番組「JACK IN THE RADIO」。1月13日(土)の放送は、THE冠の冠徹弥さんが登場! 現在開催中のライヴツアー「My name is heavy metal」について伺いました。

逹瑯:またツアーが始まっているんですか?

冠:そうそう。去年の12月から始まっていまして、残すところ1月27日(土)の渋谷・Spotify O-WESTでのワンマンライヴ、ツアーファイナルがあります。

逹瑯:今回もいい(ツアー)タイトルですね。

冠:カッコいいでしょ!「My name is heavy metal」。“俺の名はヘヴィーメタル”だよ(笑)。

逹瑯:ハハハ(笑)。

冠:とうとう名前にしてしまいました!

逹瑯:ねぇ~!

冠:だから今ね、ツアー中だけ改名しています。

逹瑯:どういうことですか?

冠:“冠徹弥、改め、ヘヴィーメタル”っていう名前でやっているんですよ。

逹瑯:それ……浸透してます?

冠:全然してないです。

逹瑯:ハハハ(爆笑)!!

冠:今回のツアーね……言っちゃうけど、「男はつらいよ」ってあるでしょ?

逹瑯:うん。

冠:「わたくし、生まれも育ちも京都府宇治市。平等院で産湯を使い、姓は冠、名は徹弥、人呼んでヘヴィーメタルと発します!! 以後、お見知り置きを!」と言って、オープニングが始まっとんのや。

逹瑯:ハハハ!! めちゃめちゃ面白い(笑)。

冠:ただお客さんは、それが寅さん(の名乗り)ってことをまったく気づいてないから。

逹瑯:えーっ!?

冠:そうやねん。MCで「オープニングのあれ、知ってる?」って聞いても“シーン……”。

逹瑯:知らないんだ! マジでっ!?

冠:そうなのよ!

逹瑯:うわぁ、なんかちょっとショックを受けちゃったなぁ。そうなんだぁ~。

